Эксперт: вокруг Кореи идет сложная игра, чреватая большими опасностями

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону Владимир Терехов в эфире радио Sputnik прокомментировал последние заявления главы Пентагона относительно предполагаемой ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Угроза со стороны Северной Кореи из-за проводимых этой страной баллистических пусков и ядерных испытаний возросла. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров в Сеуле с южнокорейским коллегой Сон Ен Му.

Он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны Соединенных Штатов.

"Не совершайте ошибку – любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом…", – сказал Мэттис.

Консультации глав военных ведомств двух стран прошли в преддверии визита в Южную Корею президента Дональда Трампа. До этого глава Пентагона посетил Таиланд и Филиппины.

В последние годы КНДР активно работает над ядерной программой и регулярно проводит испытания ракет, что вызывает протесты как ее соседей, так и западных стран.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Россия и Китай предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от маневров в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что корейское направление внешней политики США подчинено главной цели Вашингтона в регионе – усилению давления на Китай.

"До визита Мэттиса в Сеул, напомню, госсекретарь (США Рекс) Тиллерсон побывал в Индии. И общий антикитайский посыл этого визита не вызывал сомнений. В целом идет сложная игра с участием членов американской администрации в глобальном противостоянии США и Китая. Эта "игра" между двумя ведущими мировыми державами составляет сердцевину современной геополитики, и Корейский полуостров – это один из участков "стола", на котором ведется игра… Оба участника использует весь инструментарий, которым они располагают. В зависимости от конкретного периода на передний план выходит дипломатия, военные демонстрации или сочетание того и другого, как это происходит сейчас. И эта игра чревата очень большими опасностями", – считает Владимир Терехов.

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