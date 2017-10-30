Политолог: удар по Манафорту может привести к неожиданным последствиям

Экс-главе штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения по 12-ти пунктам, включая отмывание денег за работу на Украину. Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik выделил два важных, по его мнению, момента в данном деле.

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств, говорится в заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Обвинительное заключение содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждение заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах", – говорится в заявлении.

В частности утверждается, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины в 2006-2015 годах.

"Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", – говорится в обвинительном заключении.

Отмечается, что лично Манафорта обвиняют в отмывании 18 млн долларов, которые он использовал для приобретения собственности, товаров и услуг в США. Всего же через офшорные счета прошло до 75 млн долларов. Также указаны названия более чем 30 компаний в США, на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Великобритании, которые предположительно использовались для отмывания денег.

Работа лоббистов, как утверждается, велась с указания экс-президента Украины Виктора Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что Полу Манафорту предъявили обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в США. Отмечается, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения еще в пятницу, однако имя фигуранта не называлось.

Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik отметил, что Манафорт действительно был лоббистом, и это ни для кого не секрет. Однако в этом деле есть два важных момента.

"То, что Пол Манафорт стал фигурантом этого дела, это неудивительно. Если мы посмотрим биографию Манафорта, он действительно очень много работал с бизнесменами и политиками – как российскими, так и украинскими. Но здесь стоит отметить несколько важных моментов. Первое – господин Манафорт никогда не являлся российским агентом. Он был лоббистом некоторых российских и украинских политиков, но он всегда оставался гражданином Соединенных Штатов, лояльным своей стране", – сказал Владимир Новиков.

Он не исключил, что разбирательство против Манафорта может обернуться непредсказуемыми последствиями для тех, кто его обвиняет.

"Второй момент – история с Манафортом может ударить и по тем, кто его сейчас обвиняет. Дело в том, что Манафорт работал с очень широким спектром украинских политиков, которые входили в команду (бывшего президента Украины Виктора) Януковича, в политические круги, которые ему противостояли, в том числе и с теми, кто находится сейчас в Киеве у власти. Поэтому удар по нему может стать причиной появления на горизонте совершенно неожиданных и интересных обстоятельств. Я не исключаю, что Манафорт захочет рассказать что-нибудь интересное про украинскую политику и про украинско-американские отношения", – отметил политолог.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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