Политолог: парламент Каталонии принял мудрое решение

Парламент Каталонии признал решение испанских властей о его роспуске. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что сами каталонцы заинтересованы в том, чтобы вопрос оставался в правовом поле.

Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.

В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят "восстановить правовое государство".

Партия "Левые республиканцы Каталонии", голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было "полномочий" для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы "превратить их в возможность".

Спикер парламента Карме Форкадель – одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости – официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За нее проголосовали 70 депутатов из 135. При этом документ не опубликовали ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону там должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент автономии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко считает, что парламент Каталонии принял мудрое решение.

"Дело в том, что сами каталонцы заинтересованы в том, чтобы вопрос оставался в правовом поле, а не в поле уличных протестов. И, собственно, выборы парламента продемонстрируют, какие партии пользуются авторитетом. Соответственно, люди, которые будут избраны, уже будут обладать определенным мандатом на взаимоотношения с центральными испанскими властями. Каталония и раньше пользовалась определенной автономией. Собственно, кризис и возник из-за того, что руководство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном хотело выйти за рамки автономии и стать независимым государством. Я бы сказал, что это (признание парламентом Каталонии решения испанского правительства) мудрое, правильное решение, которое позволит сохранить и эмоции, и понимание Каталонии со стороны Испании", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

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