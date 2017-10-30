Политолог: парламент Каталонии принял мудрое решение

Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.
Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.
В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят "восстановить правовое государство".
Спикер парламента Карме Форкадель – одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости – официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.
Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент автономии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко считает, что парламент Каталонии принял мудрое решение.
"Дело в том, что сами каталонцы заинтересованы в том, чтобы вопрос оставался в правовом поле, а не в поле уличных протестов. И, собственно, выборы парламента продемонстрируют, какие партии пользуются авторитетом. Соответственно, люди, которые будут избраны, уже будут обладать определенным мандатом на взаимоотношения с центральными испанскими властями. Каталония и раньше пользовалась определенной автономией. Собственно, кризис и возник из-за того, что руководство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном хотело выйти за рамки автономии и стать независимым государством. Я бы сказал, что это (признание парламентом Каталонии решения испанского правительства) мудрое, правильное решение, которое позволит сохранить и эмоции, и понимание Каталонии со стороны Испании", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.
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