Сенатор о словах Климкина про "жесткую" резолюцию по Крыму: пусть пошумят

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал внести в ООН "жесткую" резолюцию по правам человека в Крыму. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная инициатива появилась именно сейчас неслучайно.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", – сказал Климкин на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом в Киеве.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы украинского МИД.

"Во-первых, Крым – это территория Российской Федерации, и называть его оккупированной территорией, по меньшей мере, неправильно. Во-вторых, пусть сначала Украина разберется с правами человека у себя в стране, а потом пытается разобраться с этим в нашей стране. Поскольку Крым, повторяю, неотъемлемая часть Российской Федерации. Все это попытки привлечь внимание, накалить ситуацию в преддверии предстоящей в ноябре встречи спецпредставителя (США на Украине Курта) Волкера с нашим представителем (помощником президента России Владиславом) Сурковым", – сказал Владимир Джабаров.

По его мнению, это абсолютно бесперспективный ход со стороны Киева.

"Можно спокойно пропустить это заявление мимо себя. Все это просто несерьезно. Тем более что если эта резолюция будет проходить через Совет Безопасности, естественно, она будет заблокирована. Ну, а так – пусть пошумят на Ассамблее, еще на каком-нибудь комитете. Я думаю, это совершенно бесперспективный ход", – отметил сенатор.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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