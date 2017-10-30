Политолог о решении Гордон баллотироваться: ящик Пандоры открыт

Журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что еще многие люди заявят о своем желании участвовать в выборах.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, озвучит свою предвыборную программу позже.

"Есть, и я озвучу ее позже. Основная идея названа: права женщин и детей", – сказала Гордон РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее политическая программа.

Ранее в видеообращении, размещенном на официальном сайте " Катя Гордон " и на YouTube , Екатерина Гордон заявила, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.

"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", – говорится в заявлении. В своей программе журналистка намерена сделать акцент на права женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выставить своим кандидатом Григория Явлинского. Также в голосовании намерена принять участие телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат "против всех".

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ближайшем будущем мы услышим о намерении еще многих людей выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Ксения Собчак открыла ящик Пандоры и, я думаю, подобного рода кандидатов в президенты – или, по крайней мере, тех, кто заявляет о таком желании – будет много… В принципе, это все – свидетельство идеологического кризиса, причем не столько в России, сколько цивилизационного. На самом деле, классическая политическая программа – это программа, отвечающая на все животрепещущие вопросы и предлагающая сценарии их решения. А вот такая сегментация – президент для женщин и детей, президент для жителей Садового кольца – это немного анекдотично. С другой стороны, это дает возможность собрать мнения по более широкому спектру вопросов. Хотя, вообще-то, подобные ходы используются, главным образом для саморекламы. С другой стороны, сейчас о Гордон будут говорить, будут говорить и проблематике, которой она занимается. Это принесет какую-то пользу и ей самой, но и, вполне возможно, будет как-то использовано теми, кто действительно будет участвовать в выборах, а не заниматься саморекламой", – предположил Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



