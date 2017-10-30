Юрист: будет ли Siemens продолжать борьбу с "Ростехом" – вопрос

Арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в аресте турбин в Крыму по иску концерна Siemens к структурам "Ростеха". Сложившуюся ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал адвокат по международным делам Денис Скрябин.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в аресте турбин в Крыму по иску немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха", передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Первое заявление об обеспечительных мерах немецкий концерн подал вместе с иском 11 июля, суд отклонил его 18 августа. В сентябре суд первой инстанции повторно отказал в аресте турбин.

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам "Ростеха" с требованием аннулировать контракт.

В своем иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) Siemens требует признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций незаконной. Оспариваемая сделка состояла из двух частей – договор между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договор между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю – российской "дочке" Siemens, которая привлечена к делу в качестве соистца.

Сложившуюся ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.

"Siemens хотел арестовать эти турбины, чтобы их было проще в дальнейшем изъять из чужого незаконного, как считает Siemens, владения. Это является обеспечительными мерами по иску. Отказ в подобных обеспечительных мерах может свидетельствовать о том, что шансы Siemens на успех (в судебном разбирательстве по иску – ред.) достаточно малы. Но, с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что наши суды не видят оснований считать, что у Siemens могут возникнуть проблемы в дальнейшем изъятии этих турбин (в случае успеха в судебном разбирательстве – ред.). Поэтому давать какой-либо прогноз по будущему решению суда на данном этапе достаточно проблематично. А Siemens остается либо обжаловать отказ в вышестоящий суд, либо снова заявлять об обеспечительных мерах и предоставлять новые доказательства того, что это необходимо сделать. Вопрос в другом – будет ли Siemens продолжать эту борьбу с учетом того, что сегодня он пытается часть своих исков приостановить", – считает Денис Скрябин.

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