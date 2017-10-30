Украинский экономист: есть лишь один способ решить вопрос с долгом России

Москва через посредников обсуждает внесудебное урегулирование долга Киева на $3 млрд, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Украинский экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik оценил шансы сторон.

Россия обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной, но прямых контактов с Киевом нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты", – отметил замминистра.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 29 октября заявил, что Россия открыта к переговорам с украинскими коллегами, основное условие – возврат долга в полном объеме.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, а 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил сложную экономическую ситуацию, с которой столкнулась Украина.

"Чтобы вернуть долг, у Украины нет денег. Очень трудная ситуация в экономической сфере: например, гривна предыдущую неделю постоянно теряла позиции по отношению и к доллару, и к евро. Это значит, что не хватает валюты, чтобы оплачивать долги, которые надо в этом году погасить, в том числе МВФ. Реального экономического роста нет. Было фиктивное поднятие ВВП за счет искусственного надувания зарплат. Но реально ВВП не поднялся, экономика в материальном секторе не выросла, в услугах не выросла. Поэтому чем отдавать деньги России?", – сказал Олег Соскин.

По его мнению, единственный способ разрешить спор с Россией по долгу – сесть за стол переговоров.

"Россия, скорее всего, выиграет апелляционную фазу Лондонского суда в январе месяце. Тогда надо будет отдавать и 3 млрд, и проценты по ним, и, видимо, какие-то штрафные санкции будут. Поэтому лучше бы договориться. Россия не согласна трансформировать данные долговые инструменты под выпуск других акций. Но, возможно, она бы согласилась пойти на это с большим процентом – скажем, под 8%, как приблизительно сейчас переоформляются ценные бумаги Украины. Потому что выплатить даже по частям – найти дополнительные, скажем, 200 млн в год – в нынешней ситуации, чтобы платить России, я не представляю, как это можно. А с учетом того, что всего по долгам Украине в следующем году надо будет где-то 15 млрд выплатить, таких денег у нынешней власти априори нет. Так что единственный выход – переоформить данные долговые обязательства под больший процент на больший срок", – считает Олег Соскин.

Высокий суд Лондона в июле конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта, уточнив полную сумму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Кроме того, суд обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн фунтов стерлингов. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

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