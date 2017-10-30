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Политолог: "беззубость" украинских военных говорит об их страхе

12:2030.10.2017
(обновлено: 12:21 30.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской областиВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные и полиция излагают диаметрально противоположные версии инцидента на военном объекте в Одессе. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Военная прокуратура Украины завела уголовное дело  после сообщений о попытке рейдерского захвата части военного объекта в Одессе, сообщается на сайте ведомства.

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Статья касается нарушения правил караульной службы, которое повлекло причинение вреда охраняемым объектам. Следователи оценят действия военной стражи и командования части, а также предпринимателей, установивших забор на ее территории.

В воскресенье на территории десятого военного городка в Одессе частные предприниматели установили временное ограждение. На место выехали представители военной прокуратуры, а также полицейские, вызванные бизнесменами для соблюдения порядка во время работ.

Военнослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Как сообщило командование воздушных сил, около сорока неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории объекта. 

В свою очередь, в украинской полиции дали альтернативную версию событий. Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы ведомства по Одесской области Руслан Форостяк, речь идет  о давнем конфликте на почве имущественных отношений. По его словам, за пределами воинской части проводились строительные работы,  на территорию воинской части никто не проникал, оснований для возбуждения дела нет. 

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что даже если версия украинских военных ближе к реальности, то это свидетельствует только об одном: что они запуганы и не чувствуют себя в безопасности в собственной стране.  

"Сам по себе самовольный проход гражданских лиц на территорию воинской части говорит о "беззубости" вооруженных сил Украины. По сути, на Украине правоохранительные органы, а также военные поставлены в сложное положение со времен "евромайдана", когда толпа получила право на насилие, лишив государства монополии на это право. И "беззубость" украинских военных в этом инциденте, я думаю, говорит об их страхе, о том, что вооруженные силы Украины сейчас не чувствуют себя в безопасности в собственной стране. И уже настолько запуганы всевозможными митингующими, "ветеранами АТО", всякого рода "активистами", что в случае проникновения неизвестных на территорию режимного объекта даже не оказывают должного сопротивления", – считает Иван Мезюхо. 

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