Эксперт: слова сына Хрущева о России и США вызывают лишь иронию

Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что Россия не сравнится по мощи с США. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Сергей Хрущев мыслит в категориях своего отца. Однако многое изменилось.

Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что ни СССР, ни современная Россия "и близко" не сравнятся по мощи с США, пишет Las Vegas Sun.

Доктор технических наук Сергей Хрущев выступил с лекцией перед 200 слушателями в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе. Российский и американский ученый, который с 1990-х годов живет в США, коротко изложил историю отношений между двумя державами, не оставив без внимания роль в этом процессе своего отца.

По оценке Сергея Хрущева, США в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а СССР решил "не показывать страх и слабость". Исходя из этого принципа, Москва и строила свою политику. В качестве примеров реализации такого курса ученый упомянул отказ СССР от инициативы по отправке американо-российской миссии на Луну и Карибский кризис, пишет издание.

Окончание холодной войны показало "различия в культуре и ценностях" Советского Союза и США, заявил Хрущев. Президент СССР Михаил Горбачев рассматривал это событие как установление союзнических и дружеских отношений между странами, а его американский коллега Рональд Рейган – как победу Вашингтона в противостоянии.

Профессор видит ключ к миру и процветанию для двух государств в будущем в проявлении взаимного уважения и соблюдения приличий. "Мы не можем быть полицейским мира, и мы не можем наказывать каждого, кто нам не понравится. Мы должны научиться ценить и привлекать на нашу сторону как можно больше стран", – заявил он.

Сергей Хрущев также поднял тему демократии и верховенства закона. "Основа демократии – закон. Есть много вопросов к тому, защищается ли это сейчас в России", – заявил сын бывшего лидера СССР.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что подобные заявления Сергея Хрущева вполне ожидаемы.

"Сын Хрущева давно живет в США, и, по большому счету, с Россией его уже мало что связывает. Он получил американское гражданство. Поэтому что еще можно было ожидать? Если мы говорим о США, то действительно это страна, которая больше всех тратит на вооружения, причем, с очень серьезным отрывом от других стран. Так что, если мы говорим о превосходстве Америки над Россией в военном отношении, в экономике, то это действительно есть", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

С другой стороны, как отметил эксперт, у современной России нет цели "догнать и перегнать Америку".

"России не обязательно мериться с США экономикой или военными возможностями. Собственно, Россия и не собирается ни воевать с США, ни оспаривать тот факт, что Америка является первой экономикой мира. Это при Никите Хрущеве у нас была цель догнать и перегнать Америку. И, видимо, сын Хрущева продолжает мыслить в категориях своего отца. Вообще, я считаю, нет смысла рассуждать о каком-либо соперничестве между США и Россией. В первую очередь потому, что мы не стремимся занять место США. У современной России таких целей нет. Поэтому это совершенно бессмысленное выступление американского гражданина, которое если и может собрать какие-либо комментарии, то, в большей степени, я бы сказал, иронические", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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