Мнение: США создают в сирийской Ракке альтернативный "центр силы"

В Дамаске заявили, что считают город Ракку после ухода оттуда ИГ* все еще оккупированным. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов высказал свое мнение по поводу планов США и их союзников относительно Ракки.

Город Ракка будет считаться оккупированным до тех пор, пока не перейдет под контроль сирийской армии, сообщает агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Заявления США и сил коалиции об освобождении города от ИГ* собеседник агентства назвал "ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений", совершенных коалицией в провинции Ракка.

В МИД Сирии отметили, что в результате "преднамеренных и варварских бомбардировки" более 90% Ракки стерто с лица земли. В городе и его окрестностях уничтожена инфраструктура, десятки тысяч местных жителей вынуждены были стать беженцами.

Призывы США и их союзников к восстановлению Ракки источник назвал попытками манипулировать общественным мнением.

Ранее министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман отметил, что хотя уход из Ракки боевиков ИГ* можно считать положительным моментом, необходимо, чтобы город заняли сирийские войска.

После освобождения Ракки международная коалиция во главе с США объявила о подготовке наступления на город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу планов США и их союзников относительно Ракки.

"Существует более чем широкий набор фактов, говорящий о том, что присутствие США и их союзников на территории Ракки имеет своей целью создание здесь альтернативной Дамаску государственности. То есть, здесь под защитой курдских формирований и ряда ассоциированных с ними при поддержке США небольших арабских групп будут созданы органы управления, которые смогут быть использованы в качестве второго "центра силы". И вокруг него будет формироваться противостоящая Дамаску политическая система, которой постепенно будет придан институтами, на которые могут влиять США, легальный статус. В связи с этим Дамаск имеет все основания опасаться, что победа над ИГ* будет не прелюдией к окончанию гражданской войны, а наоборот, прелюдией к ее новому этапу, еще более опасному, поскольку одной из прямо заинтересованных сторон будут являться США", – считает Григорий Лукьянов.

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