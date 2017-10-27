Экономист: новые санкции против РФ вобьют еще один клин между США и Европой

Госдеп США предложил список российских предприятий и организаций, в отношении которых возможны новые санкции, сообщили американские СМИ. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал экономист Алексей Зубец.

В Кремле пристально следят за сообщениями о планах США ввести новые санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, следят ли за этой ситуацией в Кремле, Песков заявил, что "конечно".

"Это в любом случае отголоски недружественных проявлений, а точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны. Поэтому мы, конечно, следим за этим самым пристальным образом", – добавил он.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут наложить в будущем. Список может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"С моей точки зрения, этот новый пакет санкций, о которых сообщают СМИ, никакого реального влияния на российскую экономику не окажет. Более того, он вобьет еще один клин в отношения между США и Европой. Европейцы в последнее время достаточно напряженно относятся к этому санкционному давлению, потому что понятно: ни к чему хорошему такие действия не приводят. И понятно, что в нынешних условиях Европа становится во все меньшей степени экономическим и политическим союзником США просто потому, что у них разные интересы: Европа не хочет быть "полянкой" для кормления американского бизнеса", – считает Алексей Зубец.

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