Эксперт: в ситуации с Каталонией "неправы все"

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.
"Каталония превращается в независимое государство в форме республики", – говорится в резолюции.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии. Об этом он написал в Twitter после того, как стали известны итоги голосования в каталонском парламенте.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%. Центральные власти референдум не признают.
Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец.
"Это ситуация, в которой нет ни правых, ни виноватых, и скорее все неправы. Обе стороны продемонстрировали свое неумение договариваться. Наверное, большую часть вины несет правительство Испании, на мой взгляд, поскольку оно большими полномочиями обладает. Но и каталонский парламент продемонстрировал свою неготовность хоть в чем-нибудь отступить", – отметил Виктор Хейфец.
По его мнению, Испания может погрузиться в политический кризис.
"Я боюсь, что будет виток политического кризиса: многие каталонцы уже сейчас говорят, что они не будут подчиняться испанскому правительству, если оно применит 155 статью конституции о приостановлении части автономных функций. А у меня нет сомнения, что правительство эту статью применит. Как это произойдет – не знает никто, потому что никогда в истории Испании эту статью не применяли", – сказал Виктор Хейфец.
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