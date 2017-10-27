Эксперт: в ситуации с Каталонией "неправы все"

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Парламент Каталонии поддержал резолюцию, провозглашающую независимость от Испании. Эксперт Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik дал свой прогноз дальнейшего развития событий.

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Резолюцию, которую внесли леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" и коалиция "Вместе за да", поддержали 72 депутата, против выступили десять, еще двое опустили в урну пустые бюллетени. Депутаты оппозиционных фракций перед началом заседания покинули зал, поскольку считают голосование незаконным.

"Каталония превращается в независимое государство в форме республики", – говорится в резолюции.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии. Об этом он написал в Twitter после того, как стали известны итоги голосования в каталонском парламенте.

Спустя час после голосования в Барселоне испанский сенат ввел в действие 155 статью конституции, предполагающей прямое правление Мадрида в Каталонии вплоть до проведения новых выборов в региональный парламент.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%. Центральные власти референдум не признают.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец.

"Это ситуация, в которой нет ни правых, ни виноватых, и скорее все неправы. Обе стороны продемонстрировали свое неумение договариваться. Наверное, большую часть вины несет правительство Испании, на мой взгляд, поскольку оно большими полномочиями обладает. Но и каталонский парламент продемонстрировал свою неготовность хоть в чем-нибудь отступить", – отметил Виктор Хейфец.

По его мнению, Испания может погрузиться в политический кризис.

"Я боюсь, что будет виток политического кризиса: многие каталонцы уже сейчас говорят, что они не будут подчиняться испанскому правительству, если оно применит 155 статью конституции о приостановлении части автономных функций. А у меня нет сомнения, что правительство эту статью применит. Как это произойдет – не знает никто, потому что никогда в истории Испании эту статью не применяли", – сказал Виктор Хейфец.

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