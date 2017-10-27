Мнение: в Киеве готовы сделать Крым безлюдным, лишь бы он стал украинским

Соратник экс-лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша предложил "вернуть" Крым с помощью ракетных ударов. Крымский политолог Андрей Никифоров, комментируя в эфире радио Sputnik это заявление, напомнил о лозунге украинских националистов 90-х годов.

Командир пятого отдельного батальона экстремистской "Украинской добровольческой армии"* Владислав Литвин заявил, что "вернуть" Крым Киеву будет проще, чем Донбасс. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

"Да ничего не сложнее… Там (в Крыму – ред.), наоборот, можно еще эффективнее все сделать", – утверждает Литвин.

По мнению военного, вернуть полуостров поможет не пехота, а применение ракетного оружия. "Сейчас мы, в принципе, развиваем ракетную программу", – сказал Литвин.

Он добавил, что украинского ракетного вооружения "теоретически должно хватить" для уничтожения военных баз на территории полуострова.

"Украинскую добровольческую армию"* создал бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош. Ранее он заявил, что возвращение Донбасса в состав Украины – "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок".

В России в отношении руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. Следствие подозревает организацию в преступлениях против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.

Кандидат исторических наук, директор Института стран СНГ в Республике Крым Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik напомнил лозунг украинских националистов 90-х годов, что полуостров "будет украинским или безлюдным". С тех пор, как отметил крымский политолог, взгляды некоторых деятелей на Украине нисколько не изменились.

"Дело в том, что они не воспринимают людей, которые живут на территориях, которые в их воспаленном мозгу считаются Украиной. Поэтому, идя вслед за своими идеологами, которые когда-то заявляли, что Крым будет украинским или безлюдным, они готовы сделать его безлюдным, лишь бы он стал украинским. Самое печальное заключается в том, что разного рода соратники Яроша – с ними все ясно, но похожие подходы иногда демонстрируют люди, вроде бы вполне приличные, с образованием, считающие себя либералами, гуманистами. Они, рассуждая о Крыме, говорят – верните, забывая о том, что крепостное право в нашей стране было отменено еще в 1861 году. А в Крыму живут люди, которые сделали свой выбор. И это не какое-то арифметическое, а абсолютное большинство крымчан", – сказал Андрей Никифоров.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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