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Экономист: расширение Россией списка продэмбарго – правильная тенденция

16:5927.10.2017
(обновлено: 17:01 27.10.2017)
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© Fotolia / janecatСвиньиСвиньи
© Fotolia / janecat
Россия расширила список продовольственной продукции, запрещенной к ввозу из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Экономист Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что эта мера поможет избежать убытков российским производителям.

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз ряда продуктов из ЕС, США, Канады и других стран. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. Как отмечается в документе, в перечень продэмбарго включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сообщается, что введенные ограничения на ввоз товаров не повлияют на обеспечение внутренних потребностей России.

Как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, таким образом Россия закрывает "серые" каналы поставок, которые использовались для ввоза одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям.

Стенд с продовольственными товарами российского производства
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на санкции Запада. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. С тех пор эмбарго несколько раз продлевали – пока запрет действует до конца 2018 года.

По мнению доктора экономических наук, профессора Виктора Ефимова, расширение списка продэмбарго – это правильный шаг.

"Россия расширила список продэмбарго, в частности, он распространился на живых свиней и субпродукты. Мне представляется, что эта тенденция правильная. Потому что производство свинины – это один из самых рискованных бизнесов: в него вкладываются огромные средства, и если что-то происходит, например, африканская чума, то это катастрофа. Как говорится, береженого и Бог бережет. Все, что перечислено в этом эмбарго,  может быть использовано по неосторожности, по антисанитарным причинам, а может и как средство в конкурентной борьбе. Кроме того, коррупционную составляющую я не стал бы исключать. Поэтому мне представляется, что принятые решения вполне адекватны, в том числе, и нашим принципам взаимодействия с ВТО. Поскольку там игра идет в одни ворота – против России. Поэтому России надо уметь защищаться, достаточно активно и жестко отстаивать свои собственные интересы. И мне представляется, что это именно тот случай", – сказал Виктор Ефимов.

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