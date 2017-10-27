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Клинцевич: принимая решение по санкциям, США недооценили ситуацию

14:5727.10.2017
(обновлено: 15:00 27.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле назвали "отголосками враждебных проявлений" возможные новые санкции США, которые могут затронуть более 30 структур РФ. Сенатор Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik предположил, чем может обернуться решение Вашингтона.

В Кремле пристально следят за сообщениями о планах США ввести новые санкции против России и считают это отголосками враждебных проявлений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
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На уточняющий вопрос, следят ли за этой ситуацией в Кремле, Песков заявил, что "безусловно". 

"Конечно. Это в любом случае отголоски недружественных проявлений, а точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны. Поэтому мы, конечно, следим за этим самым пристальным образом", – добавил он.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
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Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут наложить в будущем. Список может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik рассказал, какие, на его взгляд, могут быть последствия от введения США новых санкций в отношении российских оборонных предприятий и спецслужб.

"То, что наши оборонные предприятия попали под какие-то санкции – они самодостаточные. Понятно, что будет и давление на все государственные органы и структуры стран, которые захотят с нами сотрудничать. Но Россию изолировать не получится. Это однозначно. На самом деле решение США – это агония, которая мало на что повлияет. Но вот когда идет блокировка работы наших спецслужб – это другое дело. Ведь благодаря нашим спецслужбам, их контактам и с американцами, и с европейцами было предотвращено огромное количество различных террористических актов. И если эта норма (новые санкции) начнет работать, извините за конспирологию, но в Европе уже в следующем году возрастет террористическая угроза. Так что США просчитались и недооценили ситуацию", – сказал Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Сенатор также прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США, формируя санкционные списки против РФ, фактически берут в заложники международные бизнес-структуры и компании из третьих стран.

По мнению Франца Клинцевича, международный бизнес вряд ли будет доволен действиями США. 

"Бизнес разных стран сегодня серьезно завязан друг на друге. Когда мы говорим о каких-то оборонных предприятиях, там же масса сопутствующих вещей, в том числе двойного назначения, существует масса промежуточных коммерческих сделок. И я не думаю, что эта санкционная политика понравится даже тем странам, которые не "завязаны" на Россию, на ее оборонку, а просто имеют экономические взаимоотношения с нами", – сказал сенатор.

По его словам, если американский санкционный закон вступит в силу, Россия будет вынуждена принять ответные меры.

"И у нас есть зубы. Если мы до сих пор ничего не предпринимали в ответ, то не значит, что и сейчас мы не будем реагировать, в том числе через некие запреты", – заключил сенатор.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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