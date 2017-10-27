Эксперт: в отношениях с США Сербия стоит на своем

В Белграде назвали глупостью слова Госдепа о российско-сербских отношениях. Эксперт Ирина Руднева в эфире радио Sputnik отметила, что США заметно усилили давление на Сербию.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал слова заместителя госсекретаря США о том, что Белград не должен "сидеть на двух стульях" между Россией и Западом, глупостью и отметил, что руководство республики само определит статус Российско-сербского гуманитарного центра.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в минувший вторник выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы. Перед этим он призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом, а также высказался резко против предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в городе Ниш.

"Все это глупости. Думаю, что некоторые люди, включая представителя госдепартамента, много смотрели "Войну миров" и научную фантастику… Сербию вообще не интересуют чужие стулья, у нас нет двух стульев, он у нас один и это Сербия", – говорится на видеозаписи заявления Дачича, приведенном информагентством Танюг.

Заместитель главы правительства республики добавил, что вопрос статуса Российско-сербского гуманитарного центра предстоит решать не США и не России, а руководству Сербии.

Ранее в МИД России указали, что Йи, находившийся 23-24 октября в Белграде, позволил себе ряд провокационных заявлений, направленных на подрыв российско-сербского сотрудничества.

Старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что США заметно усилили давление на Сербию.

"Давление на Сербию усилилось в связи с тем, что страна пытается сохранять нейтралитет по отношению к Соединенным Штатам и в то же время сотрудничать с Россией. Это США, конечно, не устраивает. Они хотели бы в полной мере иметь влияние в этом регионе. Кроме Сербии и еще, пожалуй, Македонии, все остальные страны региона четко следуют в фарватере европейской политики и позиции США. А эти две страны еще стараются сохранять видимую независимость, сами формировать свою внешнюю политику. Это не устраивает американскую сторону. И в этом плане можно наблюдать усиление давления на Сербию и Македонию с тем, чтобы они отказались от сотрудничества с Российской Федерацией и подчинялись решениям США. Для американцев очень важно, чтобы Сербия окончательно отпустила Косово, и эта территория окончательно отошла под контроль американской администрации, чего Сербия до сих пор не делает. И очень важно, что Сербия стоит на своем с оглядкой на поддержку России", – сказала Ирина Руднева.

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