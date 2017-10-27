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Мнение: "полезный идиот-патриот" – явление украинское

13:5327.10.2017
(обновлено: 14:05 27.10.2017)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкПарад украинских вышиванокПарад украинских вышиванок
© РИА Новости / Александр Максименко
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Глава МИД Украины Павел Климкин вновь предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН и рассказал, что для этого нужно сделать. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Климкин выдает желаемое за действительное.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нужно пройти "сложный путь", чтобы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом, как передает УНИАН, он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги". 

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© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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"Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а тут Россия ее блокирует. Второе – возможное решение международного суда, для чего и работаем в суде ООН", – заявил он.

Также глава украинского МИД отметил, что Организация Объединенных Наций является незаменимым элементом для поддержания "международной архитектуры", но ее структуру срочно нужно менять. "Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, что нам понадобится третья мировая война, чтобы реформировать Совет Безопасности", – посетовал Климкин.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© Flickr / NATO
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Руководитель украинского МИД ранее уже предлагал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Он также называл постоянное членство России в Совете Безопасности "фундаментальной проблемой" и обвинял Москву в "разжигании" конфликтов в Европе.

Комментируя слова Климкина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Климкин сам прекрасно понимает, что реформа ООН, а также лишение России права вето сейчас невозможны.

"Это (заявление главы МИД Украины) очередные попытки выдать желаемое за действительное. А главное – Климкин прекрасно понимает, что реформа ООН сейчас, при существующем порядке, когда право вето имеют пять главных ядерных держав, невозможно. По той простой причине, что ООН создавалась, как механизм сдерживания и противовесов в мировой политике, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не могла получить одностороннее преимущество. Даже сейчас при существующей оголтелой русофобии ООН не может принимать откровенно русофобских резолюций или постановлений. И такой порядок выгоден многим странам, которые могут попасть под каток всемирного осуждения", – сказал Владимир Скачко.

По его мнению, делая подобные заявления, Климкин просто пытается продемонстрировать свою нужность на Украине.

"То, что делает Климкин – надо же ему что-то делать. Надо же как-то демонстрировать свою нужность в Украине, подчеркивать свою патриотичность. Все дело в том, что этот человек, который провалил внешнюю политику Украины, ведет ее практически к такому понятию, как усталость от Украины, недовольство Украиной, которые могут закончиться сначала изоляцией Украины, а потом и ее развалом. Вот он и заменяет реальную деятельность трескучими фразами. Владимир Ильич Ленин называл таких людей "полезными идиотами". А "полезный идиот-патриот" – это, видимо, уже явление украинское", – считает политобозреватель.

Право вето дает возможность блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию. Сейчас этим правом обладают все пять постоянных членов – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

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