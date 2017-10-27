Военный эксперт: на испытаниях "ядерной триады" РФ оценивается слаженность

Владимир Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях Минобороны, ведомство опубликовало видео испытаний российской "ядерной триады". Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik отметил важность подобных учений.

Президент России Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России", – рассказал он.

Песков добавил, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

Во время учений боевой расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

Минобороны РФ на своем сайте опубликовало видеоролик плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.

На видеоролике длительностью 58 секунд запечатлено выдвижение и подготовка к пуску межконтинентальной ракеты "Тополь", взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также пуск морской баллистической ракеты с подлодки. Все пуски прошли в темное время суток.

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik отметил, что для российских Вооруженных сил, где существует понятие "ядерной триады", это обычные учения.

"Как вы понимаете, в случае глобальной опасности три носителя ракетного оружия с ядерной начинкой – атомные ракетные подводные лодки, стратегические самолеты и баллистические ракеты – должны срабатывать синхронно, подчиняясь единому плану. Поэтому проведение подобных учений для Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота и стратегической авиации естественно – оценивается не только возможность запустить конкретную ракету конкретного типа, но и слаженность. Присутствие Верховного главнокомандующего на учениях такого уровня, где задействованы силы предельно разрушительного потенциала, тоже вполне естественно. Поскольку обязанностью принятия финального решения по применению этих сил наделен именно Верховный командующий", – сказал Александр Пылаев.

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