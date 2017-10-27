"Не доводить до коллапса". Политолог о решении США по координатору санкций

Госдеп США утвердил новый санкционный список, а также упразднил пост координатора по санкциям. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik дал прогноз по поводу возможных изменений в американской санкционной политике.

Госдепартамент США подтверждает упразднение поста координатора по санкциям, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе об упразднении поста специального координатора по санкционной политике и передаче его полномочий сотрудникам политического планирования", – сказал сотрудник Госдепа.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон упразднил должность координатора по санкциям в Госдепе, которую ранее занимал чиновник в ранге посла. По заявлению представителя ведомства, это "не новая информация".

По данным журнала, теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга Дэвидом Тесслером, замглавы офиса по политическому планированию.

Ранее Госдепартамент уже критиковали в конгрессе за то, что внешнеполитическое ведомство пропустило крайний срок уведомления конгресса о том, какие российские компании оно может в будущем внести в список санкций по новому закону. Список был предоставлен конгрессу в четверг, 26 октября. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

В пятницу газета New York Times со ссылкой на документ, направленный Госдепартаментом в конгресс, сообщила, что список организаций, в отношении которых возможны новые ограничительные меры США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, с чем может быть связано решение Госдепа упразднить пост координатора по санкциям.

"Госдеп долгое время не мог принять решение о назначении фигуры ответственного за санкции. Это во многом было вызвано текущей ситуацией внутри администрации. Не секрет, что у администрации и Госдепа сейчас есть целый ряд противоречий, активно ходят слухи о некотором напряжении между Тиллерсоном и (президентом США Дональдом) Трампом и о недовольстве Трампа той линией, которую выбирает Тиллерсон. Поэтому для того, чтобы не доводить ситуацию до коллапса, было, видимо, принято решение о снижении уровня этого человека", – сказал Григорий Добромелов.

По его мнению, в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать кардинальных изменений в санкционной политике США.

"К февралю США, по собственному же нормативному акту, должны озвучить список новых бизнесменов и аффилированных с российскими руководителями лиц, которые должны попасть под санкции. Но принципиально ничего не изменится. До февраля, я думаю, каких-то резких движений не будет. А вот в феврале, когда будет озвучен этот список, тогда уже станет понятна позиция США в отношении санкций", – отметил Григорий Добромелов.

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