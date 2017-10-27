"Не доводить до коллапса". Политолог о решении США по координатору санкций

Госдепартамент США подтверждает упразднение поста координатора по санкциям, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе об упразднении поста специального координатора по санкционной политике и передаче его полномочий сотрудникам политического планирования", – сказал сотрудник Госдепа.
По данным журнала, теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга Дэвидом Тесслером, замглавы офиса по политическому планированию.
Ранее Госдепартамент уже критиковали в конгрессе за то, что внешнеполитическое ведомство пропустило крайний срок уведомления конгресса о том, какие российские компании оно может в будущем внести в список санкций по новому закону. Список был предоставлен конгрессу в четверг, 26 октября. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.
В пятницу газета New York Times со ссылкой на документ, направленный Госдепартаментом в конгресс, сообщила, что список организаций, в отношении которых возможны новые ограничительные меры США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, с чем может быть связано решение Госдепа упразднить пост координатора по санкциям.
"Госдеп долгое время не мог принять решение о назначении фигуры ответственного за санкции. Это во многом было вызвано текущей ситуацией внутри администрации. Не секрет, что у администрации и Госдепа сейчас есть целый ряд противоречий, активно ходят слухи о некотором напряжении между Тиллерсоном и (президентом США Дональдом) Трампом и о недовольстве Трампа той линией, которую выбирает Тиллерсон. Поэтому для того, чтобы не доводить ситуацию до коллапса, было, видимо, принято решение о снижении уровня этого человека", – сказал Григорий Добромелов.
По его мнению, в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать кардинальных изменений в санкционной политике США.
"К февралю США, по собственному же нормативному акту, должны озвучить список новых бизнесменов и аффилированных с российскими руководителями лиц, которые должны попасть под санкции. Но принципиально ничего не изменится. До февраля, я думаю, каких-то резких движений не будет. А вот в феврале, когда будет озвучен этот список, тогда уже станет понятна позиция США в отношении санкций", – отметил Григорий Добромелов.
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