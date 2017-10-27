Политолог о докладе ООН по химатакам в Сирии: попытка мелких махинаций США

Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии. Ситуацию вокруг доклада в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.

Россия изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО по химическим атакам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше в Сирии, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Эксперты ООН возложили вину за использование зарина 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне на сирийские власти.

"Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств", – сообщил пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский.

"В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво воспроизводятся западными информагентствами", – отмечается в заявлении российской миссии.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии вечером 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Произошло это через несколько дней после того, как Россия в Совбезе ООН блокировала резолюцию о продлении работы мандата миссии по расследованию использования химического оружия в Сирии.

Рассмотрение документа в Совбезе ООН запланировано на 7 ноября.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.

"Вся ситуация вокруг доклада комиссии ООН по химоружию в Сирии – это показатель уровня операционной деградации, которая происходит с американской дипломатией. Это попытка мелких махинаций США: желание сначала продлить деятельность комиссии, и только потом показать доклад. Это и большие обиды на российскую сторону, которая в эту игру не стала играть. Это и подбор экспертизы для этого доклада. Но как можно готовить серьезный доклад с обвинениями в адрес одной из сторон, даже не попытавшись побывать на месте происшествия? Никакой доклад, никакое расследование не может считаться легитимным, если в нем нет вещественных доказательств. А все вещественные доказательства, которые до сих пор предъявлялись, это либо уже доказанный "фейк", либо некая информационная манипуляция. То, что ООН дала себя ввязать в эту американскую игру – это очень плохо, это говорит о том, что будет происходить и дальше выхолащивание политической роли ООН, что довольно опасно", – сказал Дмитрий Евстафьев.

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