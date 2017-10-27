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Мнение: каталонское правительство само испугалось возможной независимости

10:4527.10.2017
(обновлено: 10:46 27.10.2017)
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© REUTERSНачало митинга в поддержку референдума о независимости в Каталонии, организованного леворадикальной партий Кандидатура народного единстваНачало митинга в поддержку референдума о независимости в Каталонии, организованного леворадикальной партий Кандидатура народного единства
© REUTERS
Парламент Каталонии обсуждает ответные меры на действия Мадрида. Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что политики в Мадриде и Барселоне пытаются обвинить друг друга в происходящем.

Депутаты каталонского парламента обсуждают возможные ответные шаги на решение правительства Испании применить 155-ю статью конституции, то есть фактические ввести прямое управление автономным сообществом из Мадрида.

Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет объявлять о проведении досрочных выборов. Именно о таком варианте, который бы предотвратил введение в действие 155-й статьи, шли переговоры. Пучдемон в специальном заявлении сказал, что не получил достаточных гарантий от испанских властей для проведения досрочных выборов.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Лидер каталонских социалистов Микель Исета, выступая в региональном парламенте, предостерег каталонские власти от провозглашения независимости в одностороннем порядке и призывал провести выборы. 

Он обратил внимание, что в последнее время в Каталонии чуть ли не каждый день объявляется "историческим". "Прошло столько "исторических дней", что все уже потеряли счет. Не знают, провозглашена независимость или нет, сделают ли это сегодня или завтра, споют об этом или на трибуне парламента", – сыронизировал Исета.

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Лидер фракции "Вместе за да", которая поддерживает провозглашение независимости, Луис Короминас призвал "исполнить мандат", полученный во время референдума 1 октября.

Согласно данным женералитета, на этом голосовании, которое было признано незаконным Конституционным судом страны, более 90% проголосовали за независимость автономного сообщества от Испании, при этом явка составила 43%.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент Национального исследовательского университета ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Сейчас уже многие политики в Каталонии не готовы нести ответственность за то, что они делали прежде. В какой-то мере это касается и главы Каталонской автономии, который так и не решился на объявление независимости. Политики и в Мадриде, и Барселоне пытаются убедить то ли друг друга, то ли себя, то ли окружающих, что именно они и были всегда готовы к переговорам, но другая сторона оказалась менее гибкой, и поэтому дошло до того, что может быть применена 155 статья конституции, и, соответственно, урезана автономия Каталонии", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По мнению эксперта, независимой Каталония уже не станет.

"При любом раскладе реального перехода к независимости, войны за независимость, борьбы за свободу ожидать не стоит. В перспективе, скорее всего, после введения в действие 155 статьи в договорном порядке со временем возобновят автономный статус, либо Каталония будет лишена этого статуса на долгий период. Создается впечатление, что каталонское руководство, хотя и продолжает заявлять о том, что готово к объявлению независимости, фактически само испугалось того, что сделало до этого", –сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

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