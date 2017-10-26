Политолог о решении Twitter: Запад лицемерно понимает свободу слова

Twitter запретил рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал RT и агентство Sputnik. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал свое предположение о том, с чем может быть связано решение американской соцсети.

Американская соцсеть Twitter запретила рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал RT и агентство Sputnik, говорится в заявлении компании.

"Решение основано на работе, которую мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих СМИ в президентские выборы в США в 2016 году", – отмечает соцсеть.

В Twitter подчеркнули, что этот шаг дался компании нелегко, и добавили, что он направлен на защиту пользователей.

При этом RT и Sputnik могут оставаться пользователями соцсети.

В сентябре представители Twitter выступили на закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке и рассказали о "российском вмешательстве" в политику страны и деятельности RT в американском сегменте соцсети. По утверждению Twitter, в 2016 году канал потратил более 274 тысяч долларов на рекламные сообщения в сервисе микроблогов.

В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на то, что гендиректор Twitter Джек Дорси не забудет сообщить конгрессу, как соцсеть "предложила RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США".

ФБР и конгресс расследуют предполагаемое вмешательство России в американские выборы, а также возможные связи с Москвой президента Дональда Трампа. В Кремле и Белом доме неоднократно отвергали эти обвинения.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил свое мнение о том, с чем может быть связано такое решение американской соцсети.

"Действия администрации Twitter говорят о том, что свобода слова на Западе все меньше является ценностью. На самом деле там ценностью является формирование общественного мнения в том ключе, который необходим владельцам медиа-холдингов и СМИ. В этом контексте очевидно, что RT и Sputnik набрали достаточно большой авторитет, набрали достаточно большой вес среди граждан западных стран. И в данной ситуации их влияние посчитали опасным, поэтому и исключили рекламу в Twitter. Я думаю, что это, с одной стороны, свидетельствует о том, что RT и Sputnik являются очень эффективными средствами "мягкой силы", эффективными СМИ, которые предоставляют возможность жителям стран Запада узнать альтернативную точку зрения. А с другой стороны, повторюсь, это свидетельствует о том, что свобода слова на Западе понимается очень двояко и лицемерно. Так что в целом, я думаю, это (решение Twitter) хороший знак, это показывает эффективность наших СМИ", – сказал Богдан Безпалько.

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