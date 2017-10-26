Политолог прокомментировал версию о "российском следе" во взрыве в Киеве

Следствие рассматривает три версии взрыва в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук, в том числе "российский след". Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения по поводу причин происшествия.

У следствия есть несколько предполагаемых версий причин взрыва в центре Киева, заявил первый заместитель киевского прокурора Павел Кононенко.

В среду вечером в центре украинской столицы прогремел взрыв около здания телеканала "Эспрессо". В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе депутат Рады Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Телохранитель депутата умер в больнице, позднее скончался еще один пострадавший. Следователи квалифицировали преступление как теракт. Расследование берет на себя СБУ.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук – это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия – это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия – покушение на депутата Мосийчука на личной почве", – сказал Кононенко.

Кроме того, следствие не исключает версию покушения на жизнь любого другого гостя канала "Эспрессо".

В МВД страны также увидели "российский след" во взрыве в центре Киева. Советник главы ведомства Антон Геращенко считает, что российские спецслужбы таким образом хотят "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на фоне акций протеста". Другой советник Иван Варченко считает, что за этим инцидентом может стоять глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", – цитирует его сайт телеканала "112 Украина".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, назвал их очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

"Как всегда, абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве", – подчеркнул Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни к покушению на Мосийчука.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко склонен считать, что покушение на Мосийчука связано с деятельностью депутата. В эфире радио Sputnik политолог выразил мнение, что Мосийчук вполне мог "перейти кому-нибудь дорогу".

"Игорь Мосийчук является довольно известным, так скажем, персонажем в украинской криминальной хронике, он бандит, занимался торговлей оружием в зоне АТО. Как один из лидеров украинских неонацистов он попал в список "Радикальной партии" Олега Ляшко и стал депутатом Верховной рады Украины. А, по большому счету, Мосийчук и (депутат Верховной рады Андрей) Билецкий – два человека, кто занимался работой с неонацистским движением на востоке Украины, в особенности в Харькове. То, что Мосийчук был подорван, говорит о том, что он перешел кому-то дорогу: они занимались рейдерством, самым откровенным бандитизмом под крышей своего депутатства – он и его дружки", – сказал Олег Бондаренко.

Поэтому покушение на Мосийчука, по мнению политолога, это следствие его деятельности. Версия о "российском следе" вообще не стоит рассмотрения, подчеркнул Олег Бондаренко.

"Надо просто понимать – что бы ни происходило сейчас на Украине, в этом всегда будут обвинять Россию. Так что я отказываюсь всерьез говорить о "российском следе" и в отношении этого события, и в отношении любого другого, которое произойдет на Украине в ближайшее время. По той простой причине, что любое событие там будет номинировано соответствующим образом – что якобы связано с Кремлем. К этому просто надо быть готовыми", – заключил политолог.

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