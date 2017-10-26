Эксперт: ИГ* в Ираке переживает агонию

Премьер Ирака объявил о начале наступления на "последний оплот" ИГ*. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов отметил, что операция в Ираке подходит к логическому завершению, однако это не означает конец проблем для страны.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал начать операцию по освобождению городов Рава и Эль-Кайм от боевиков "Исламского государства"*, сообщает курдский телеканал Rudaw.

По данным агентства France-Presse, эти населенные пункты считаются последним оплотом боевиков в Ираке. Накануне иракский премьер заявил, что "победа над террористами близка".

В сентябре Аль-Абади объявил о начале операций по освобождению от боевиков последних районов в западной провинции Анбар, а также главного штаба ИГ* в северной провинции Киркук – города Эль-Хавиджа.

Также коалиция во главе с США заявила об освобождении от террористов Ракки, долгое время считавшейся де-факто столицей ИГ*. Как отметили в коалиции, потеря Мосула в Ираке и Ракки стала "поворотной точкой" для боевиков.

Эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что операция в Ираке подходит к логическому завершению.

"Военная победа над ИГ* являлась делом предрешенным в последние месяцы. И сейчас мы видим агонию военной составляющей этой организации в Ираке. Основные крупные населенные пункты были ею потеряны, а базы, инфраструктура, ресурсы уничтожены. Сейчас речь идет о добивании основной военной силы ИГ*, что означает исчезновение с политической карты того ИГ*, которое мы видели в 2014 году. Те факторы, которые "выгодно" отличали эту организацию, делая ее привлекательной для большого количества добровольцев, сторонников этой организации, приезжавших в Ирак из различных стран мира, теперь нивелированы. Это может говорить о том, что в ближайшее время мы сможем наблюдать полный коллапс ИГ* в его былом виде", – сказал Григорий Лукьянов.

Вместе с тем, отметил он, это не означает решение всех проблем в Ираке.

"Для самого Ирака это не конец, а только начало – начало длительного процесса консолидации общества, государства. И те вызовы, которые сейчас выходят на первый план, куда более глубинны для Ирака, куда более опасны: это межконфессиональный раскол, конфликт между существующими политическими организациями, межрегиональное противостояние и, конечно, вопрос об Иракском Курдистане, который будет оставаться актуальным и крайне болезненным для Ирака в долгосрочной перспективе", – считает эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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