Эксперт: база ВМФ на Курилах не даст запереть нас в какой-нибудь бухте

На Курилах появится новая база ВМФ России, которая сможет принимать любые корабли. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое значение для российского флота будет иметь данная база.

Будущая база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга, сообщил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, работы по созданию базы должны начаться в ближайшее время. "Все идет строго по плану, без авральных рывков", – отметил сенатор.

На Курилах восстановят аэродромную сеть, заявил Клинцевич, добавив, что эти работы также увязаны с созданием базы ВМФ.

Ранее сообщалось о намерениях Минобороны России создать на острове Матуа Курильской гряды пункт базирования ТОФ. В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир – комплекс "Бал" ТОФ.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое значение будет иметь данная база для российского флота.

"Эта база будет создаваться на острове Матуа, это в середине большой Курильской гряды. Там во время Великой Отечественной войны была огромная база Японии. Сейчас исследование этого острова продолжается. Там есть два аэродрома, которые подогреваются термальными водами. Там есть условия для создания жилья, для устройства причалов, создания складов и арсеналов, для проведения ремонтных работ кораблей и наземной техники. Поэтому со временем там действительно может быть создана эта база. Она очень удобна для того, чтобы защищать, в первую очередь, Охотское море, где могут находиться наши стратегические подводные лодки. Кроме того, это открытая база в Тихий океан. Оттуда нас никто не сможет запереть в какой-нибудь бухте, чтобы наши корабли не вышли в океан", – сказал Виктор Литовкин.

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