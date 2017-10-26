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Мнение: не исключено, что засекретить отчеты по МН-17 Голландию просил Киев

13:0626.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в НидерландахОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нидерланды не намерены рассекречивать документы по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17 на Украине. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik назвал две основные причины, которые, по его мнению, побудили на это голландские власти.

Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, говорится в сообщении на сайте Государственного совета Нидерландов.

Обломки Boeing 777 компании Malaysia Airlines в районе села Грабово в Донецкой области
© REUTERS / Maxim Zmeyev
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Там отмечается, что согласно решению Госсовета, в отношении расследования должен "соблюдаться режим конфиденциальности", поскольку "вопросы государственной тайны, единства государственной политики" и интересы истцов "важнее вопроса необходимости обнародования подобных данных".

Это решение является ответом на обращение голландских СМИ – газеты Volkskrant и телеканалов RTL и NOS. Журналисты пожаловались на трудности с получением информации о действиях Министерства безопасности и правосудия Нидерландов по расследованию катастрофы MH17. 

Вместе с тем, в сообщении Госсовета говорится, что государство "придает большое значение" открытому освещению хода расследования.

В эфире радио Sputnik политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что есть две основные причины, которые могли побудить голландские власти установить режим секретности на материалы, связанные с расследованием.

"Во-первых, отсутствие однозначных выводов. Голландия взяла на себя обязательство быть "хозяином" расследования, но прошло уже достаточно времени, и можно было бы ожидать какие-то результаты. Но, судя по всему, однозначных выводов нет. И напрашивается мысль, что те выводы или констатации, которые содержаться в расследовании голландской стороны, очень уязвимы, они поддаются критике. Соответственно, голландцы могут опасаться, что если они их представят общественности, то их предположения будут легко развеяны. Получится, что Голландия несколько лет потратила неизвестно на что, уклоняясь от предложений, например, российской стороны предоставить данные; уклонялась от того, чтобы проводить регулярные брифинги или обращаться к общественности", – сказал Владимир Оленченко.

Вторая причина, по его мнению, может быть связана с интересами украинской стороны.

"Может быть и вторая причина: что заключения или материалы, которые есть, однозначно свидетельствуют, что вина лежит на украинской стороне. Поскольку украинская сторона также вовлечена в этот процесс, участвовала в расследовании вместе с голландской стороной, то нельзя исключать, что она попросила Голландию воздержаться от публичного обнародования. Именно эти две причины, на мой взгляд, могли побудить голландские власти установить режим секретности на материалы, связанные с расследованием катастрофы", – отметил политолог. 

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. 

Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", и точное место ее запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. 

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, подконтрольной украинской армии.

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