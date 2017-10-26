Политолог: перспективы отношений России и Германии достаточно противоречивы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о нерешенных вопросах в отношениях с Россией. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что столкновение интересов двух стран – вещь неминуемая.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров в среду с президентом России Владимиром Путиным констатировал, что в отношениях между странами есть еще нерешенные вопросы.

"Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас", – сказал Штайнмайер в ходе своего визита в Москву.

"От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений", – добавил президент ФРГ.

При этом Штайнмайер также заявил, что России и Германии нужно уйти от упреков и недопонимания, разногласиям прошлых лет нужно противопоставить восстановление доверия. По его словам, за прошедшие годы между странами наблюдалась "потеря доверия", Москва и Берлин "обменивались упреками".

"Я думаю, что отчуждение, которое произошло в прошлом, мы не можем его отменить, но наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет мы противопоставили большую предсказуемость, восстановление определенного минимума доверия… Эти отношения остаются слишком важными, чтобы мы оставались в состоянии отсутствия диалога", – подчеркнул президент ФРГ.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев считает, что вряд ли стоит надеяться на кардинальное улучшение отношений между странами.

"Перспективы здесь достаточно противоречивы. С одной стороны, Германия и Россия друг без друга обойтись не могут по той самой причине, что мы являемся крупнейшим поставщиком энергоносителей в Германию, а Германия является для нас незаменимым поставщиком высокотехнологичной продукции, которую мы пока в должном количестве не производим. С другой стороны, Россия и Германия, думаю, останутся в перспективе соперниками и конкурентами в том пространстве, которое лежит между ними. И это никуда не денется. Даже если Германия выйдет, скажем так, из-под влияния США, все равно идеальными наши отношения не будут. Между нами всегда будут противоречия", – сказал Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik.

При этом, по его словам, вполне логично, что президент ФРГ затронул тему Украины и Крыма в контексте российско-германских отношений.

"Германия назначила себя ответственной за поддержание европейского порядка. И, с ее точки зрения, пересмотр границ (воссоединение Крыма с РФ) этот европейский порядок нарушил. Поэтому в среднесрочной перспективе Германия Крым вряд ли признает, хотя негласно из повестки российско-германских отношений этот вопрос может быть выведен. В целом Германия уже лет 150 воспринимает Украину, как зону своего влияния, и отказываться от этого не собирается. Так что столкновение наших интересов, причем, и на Украине, и в Закавказье, и в Прибалтике, и на Балканах – вещь неминуемая", – считает Вадим Трухачев.

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