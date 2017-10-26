Эксперт: американцам позиция ведущих СМИ во многих отношениях чужда

Почти 60% американцев, по данным нового опроса "Sputnik.Мнения", не доверяют ведущим СМИ своей страны. Американист Юрий Рогулев поделился с радио Sputnik мнением о том, какие факторы формируют подобные взгляды жителей США.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop для Sputnik News, значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям.

Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса.

Более половины опрошенных – 59% – считают, что американские СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на 6%. Чуть более четверти опрошенных (27%) назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники президента США Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины (44%).

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года в США. В нем участвовали 802 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3% при доверительной вероятности 95%.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, с чем могут быть связаны подобные взгляды американцев.

"США – это федеративное государство, там 50 штатов. И если говорить о средствах массовой информации, это для Америки очень обобщенный термин. В США десятки тысяч СМИ, большая часть которых местные. И людям в различных штатах позиция ведущих американских СМИ во многих отношениях чужда. В подавляющем большинстве американцы интересуются местными новостями и своей собственной жизнью. Такой идеологический изоляционизм, учитывая масштабы Америки, очень распространен. Отсюда и недоверие к ведущим СМИ", – сказал Юрий Рогулев.

С этим, по его мнению, в большей степени и связано недоверие американцев к ведущим СМИ. Однако есть и другие причины, считает американист.

"Плюс – скандалы, которые идут, и, конечно, рост недоверия к политическим институтам. Избиратель недоволен, он недоволен Вашингтоном, недоволен конгрессом, партиями. И, соответственно, недоволен тем, как подается информация", – считает эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



