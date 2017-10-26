Эксперт: Россия – главный "экспортер" боевиков в ИГ*? США переводят стрелки

В США назвали Россию крупнейшим "экспортером" боевиков в ИГ*. Эксперт по геополитике Константин Соколов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что авторы соответствующего доклада умалчивают о главном – о том, кто боевиков взращивает и обеспечивает оружием.

Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах ИГ*. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

В документе под названием "За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения" утверждается, что на стороне террористов воюют 3417 россиян.

По подсчетам компании, именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем месте оказалась Иордания (3000 человек), затем идут Тунис (2926 человек) и Франция (1910 граждан).

По оценкам экспертов, в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ*, в Саудовскую Аравию – 760, в Иорданию – 250, в Тунис – 800 и во Францию – 271.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что террористы ИГ* хотят посеять панику в самых разных точках мира. Он призвал иностранных партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму.

В феврале этого года президент России Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота заявил, что на стороне боевиков в Сирии сражается около четырех тысяч выходцев из России.

"На территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из республик бывшего СССР и из самой России, – сказал президент. – По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять – из республик бывшего Советского Союза".

В эфире радио Sputnik эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов высказал мнение, что эксперты из Soufan Group, называя реальные цифры наемников, умалчивают о главном – о том, кто их взращивает и обеспечивает оружием.

"О присутствии наших граждан в ИГ* Россия официально заявляла, и называлась цифра примерно такого же порядка, что и в американском докладе. Поэтому, думаю, что это вполне реально. Но дело в том, что американская сторона все перекладывает с больной головы на здоровую. Хорошо известно, что формирование экстремистских сил на территории России проходило при прямом и активном участии западных спецслужб. Эти вещи разоблачались очень часто. Собственно, президент Владимир Путин объяснял, что мы делаем в Сирии: он говорил, что эти боевики могут прийти обратно, поэтому мы там воюем с ними. Мы, защищая свои интересы, честно воюем с боевиками, которых вообще-то США взращивали и обеспечивают натовским оружием. Поэтому здесь, я думаю, хотят перевести стрелки на Россию, как всегда, извратив факты", – сказал Константин Соколов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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