Аналитик: у американцев есть запрос на более широкий разброс взглядов в СМИ

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", больше половины жителей США не доверяют СМИ своей страны. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik обратил внимание на разницу во взглядах сторонников республиканцев и демократов.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop для Sputnik News, значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям.

Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса.

Более половины опрошенных – 59% – считают, что американские СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на 6%. Чуть более четверти опрошенных (27%) назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники президента США Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины (44%).

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года в США. В нем участвовали 802 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3% при доверительной вероятности 95%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik предположил, с чем может быть связан разброс мнений в отношении СМИ среди сторонников Республиканской и Демократической партий США.

"Собственно, и американские опросы показывают, что доверие в США к СМИ падает. При этом если посмотреть на эти исследования, то недоверия к СМИ больше среди республиканцев. И здесь понятно, откуда источник проблем – это отголосок предвыборной кампании, эхо тех конфликтов, которые сейчас продолжаются, когда очень заметное влияние на прессу имеют демократы, а республиканцы считают, что их точка зрения не вполне представлена в этом инфопотоке. В том числе, из-за этого падает доверие республиканских избирателей к СМИ", – сказал Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

И такой "перекос", по мнению аналитика, будет существовать и дальше.

"Понятно, что СМИ в данном случае, прежде всего, действуют в интересах своих владельцев. Так что определенный перекос всегда будет – запланированный владельцем или ситуативный. Но понятно также, что запрос на более широкий разброс взглядов существует. И вероятно, что он (запрос американцев) как-то повлияет на политику в США в дальнейшем", – считает Михаил Нейжмаков.

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