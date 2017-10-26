Политолог: американцы понимают, что СМИ в их стране – это бизнес

По данным опроса "Sputnik.Мнения", почти 60% американцев не доверяют ведущим СМИ своей страны. Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Брутер.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям.

Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса.

Более половины опрошенных – 59% – считают, что СМИ в США выражают не свое мнение, а мнение политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на 6%. Чуть более четверти опрошенных (27%) назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники президента США Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины (44%).

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года в США. В нем участвовали 802 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3% при доверительной вероятности 95%.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что западные СМИ изначально не отвечали принципу объективности.

"Они (американцы) не то чтобы не доверяют, они понимают, что СМИ в стране, где все продается за деньги, тоже продаются. Ничего личного, это бизнес. СМИ позволяют своим хозяевам повышать свое влияние, добиваться своих целей и влиять, в конечном итоге, на принимаемые решения. Вот эта триада, когда ты сначала становишься сильнее, а потом за счет этой силы можешь лоббировать свои интересы и добиваешься нужного решения – это и есть то, что представляют собой западные СМИ. Они не то что давно не отвечают принципу объективности, они изначально не отвечали этому принципу. Они отвечают принципу выгодности. И американские СМИ здесь не исключение", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

При этом, как считает политолог, американские власти вряд ли беспокоит недоверие простых американцев к ведущим СМИ страны.

"Власти США считают, что население все равно будет пользоваться этими СМИ. Потому что никакой другой реальной альтернативы нет: в США нет альтернативных СМИ, тем более, нет рейтинговых альтернативных СМИ. То есть население "будет есть то, что ему дают". И те идеологемы, которые нужно "впихнуть" населению в голову, будут "впихиваться"", – считает Владимир Брутер.

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