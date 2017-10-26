Политолог: освобождение лидеров "Меджлиса"* - не заслуга Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил с освобождением лидеров "Меджлиса"*. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сотрудничество Киева с "Меджлисом"* выгодно обеим сторонам.

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с лидерами "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым, поздравив их с освобождением, и заявил, что уже в ближайшее время ждет их в Киеве.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом России по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились на самолете в Турцию.

"Для меня будет большой радостью видеть вас и Ильми", — приводит пресс-служба слова Порошенко в разговоре с Чийгозом. В сообщении говорится, что украинский президент поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры и уже в ближайшее время Чийгоза и Умерова ждут в Киеве.

"Я очень счастлив, что моя договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом реализовалась. Мы тогда не могли обнародовать эту договоренность. Но я проинформировал и Мустафу-ага (судя по всему, речь о лидере меджлиса*, украинском депутате Мустафе Джемилеве), и наших партнеров о том, что мы в ближайшие дни этого ждем. И к счастью это произошло", — заявил Порошенко.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил восемь лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России.

Политолог, член общественной платы Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что в освобождении Чийгоза и Умерова нет заслуги их организации или заслуги Киева.

"Это не победа "Меджлиса"*, не победа Порошенко, как бы это ни утверждали. Думаю, для них произошедшее стало определенным сюрпризом. Они в этом процессе наблюдатели, а не активные участники и не инициаторы", — сказал Денис Батурин.

По его мнению, сотрудничество Порошенко с "Меджлисом"* выгодно обеим сторонам.

""Меджлису"* все равно, с кем договариваться – с Порошенко или с любым другим политиком, который будет занимать должность президента или премьера Украины. Им нужна любая политическая сила, которая будет поддерживать их курс на создание крымско-татарской национальной автономии на территории Крыма. С другой стороны, Петру Порошенко нужен "Меджлис"* как активный участник в рамках "крымской темы". Еще в период нахождения Крыма в составе Украины многие украинские политики делали ставку на "Меджлис"*, не противодействовали их радикальным действиям и заявлениям. И теперь этот курс продолжается", — отметил Денис Батурин.



*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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