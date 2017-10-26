Мнение: Западу в реализации своих целей в Сирии мешает позиция России

МИД РФ приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему на Западе так разочарованы попытками Москвы добиться реакции на применение химоружия в Сирии.

Блокирование в Совете безопасности ООН попыток Москвы добиться реакции на применение химического оружия в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов, говорится в заявлении МИД России.

"Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения Россией права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает, Москва призывает Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия, отметили также в МИД.

"В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации", — говорится в документе.

24 октября Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Госдепартамент США, в свою очередь, выразил разочарование из-за решения России наложить вето на проект резолюции.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чем вызвана позиция Запада.

"Задача западной коалиции – "свалить" президента Сирии Башара Асада. А для этого нужно оставаться на той позиции, которую Запад держал всегда: якобы химическое оружие применяется правительственными войсками против безоружного населения. Если российская инициатива расследования применения боевиками химоружия будет осуществлена, то невозможно будет говорить о "страшном" правительстве и безоружном населении, а придется решать вопрос с боевиками, которые используют оружие массового поражения против правительственных войск и действительно безоружного населения. Еще одна задача Запада – поддержать оппозицию любыми средствами. И в этом случае они никак не могут согласиться с Россией по химоружию. В действительности за всем этим стоит стратегическая задача не позволить России утвердить свое мнение о том, что так называемая оппозиция в Сирии – это бандиты и террористы, а правительство защищает закон и свой собственный народ", — сказал Дмитрий Журавлев.



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