Мнение: Трамп пытается оправдаться в неудачах по проблеме КНДР за счет РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения США с РФ помогли бы в решении проблемы КНДР. Политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik прокомментировала эти заявления.

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас Россия скорее мешает прогрессу по КНДР, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения", — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам президента, "Китай помогает" США, а Россия, "может быть, вредит тому, что у нас получается". "Когда я говорю "может быть", я знаю, о чем говорю", — добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что ведет диалог с китайским лидером Си Цзиньпином — и "было бы замечательно вести диалог и с Китаем, и с Россией". Американский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон "могут быть вместе и иметь хорошие отношения".

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре тему денуклеаризации на Корейском полуострове. По данным Белого дома, американский лидер сообщил, что "ждет предстоящего в начале ноября визита в Китай и расширения двусторонних усилий по ядерному разоружению КНДР".

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог-востоковед Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что США хотели бы вовлечь в этот процесс и Россию.

"Еще около полугода назад в США существовало мнение, что именно позиция России и Китая тормозит развитие ситуации вокруг КНДР и делает санкции неэффективными. Многие действия (Дональда) Трампа были направлены на то, чтобы активно включить Китай в это взаимодействие по КНДР. По всей видимости, это удалось. И теперь очередь России. По всей видимости, Трамп намерен активно вовлечь Россию в этот процесс и как можно быстрее заставить осуществлять недавно принятые санкции (в отношении КНДР – ред.). Но у нас есть своя логика отношений с этой страной. И говорить о том, что именно Россия вредит этим планам, неправильно. В целом политика санкций достаточно неэффективна. И, по всей видимости, Трамп пытается в очередной раз оправдаться, почему проблема КНДР не решается", — сказала Ирина Ланцова.



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