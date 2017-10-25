Американист: "подарок" Трампа к юбилею Клинтон оказался "злым и изысканным"

Американские СМИ опубликовали сведения о том, что скандальное "досье" на президента Дональда Трампа косвенно финансировал предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал американист Михаил Синельников-Оришак.

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследования, которое привело к появлению скандального "досье" о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Советник бывшего кандидата по юридическим вопросам Марк Элиас и его адвокатская фирма Perkins Coie в апреле 2016 года от имени кампании Клинтон и комитета наняли вашингтонскую фирму Fusion GPS для проведения исследования, сообщает издание. После этого Fusion GPS наняла автора досье Кристофера Стила.

Сообщается, что кампания Клинтон и национальный комитет Демократической партии через адвокатскую фирму финансировали исследование Fusion GPS вплоть до конца октября 2016 года.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Дональд Трамп начинает широкую контратаку против своих критиков.

"Трамп наконец-то стал "давать ответочку" – во всяком случае, это выглядит именно так. Например, два комитета в палате представителей начали расследование, касающееся Хиллари Клинтон. Я не скажу, что для нее это в ближайшее время превратится в такую уж проблему – но все-таки неприятно. Особенно учитывая, что 26 октября у нее день рождения, ей исполняется 70 лет. И такой утонченный "подарок" показывает, что в рамках некой политической эстетики ответ Трампа оказался более злым и изысканным. Он, кстати, намекал, что подарки от него еще будут – но никто не думал, что эти слова надо понимать так буквально", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

В то же время, по его мнению, в медийном противостоянии Дональда Трампа и Хиллари Клинтон не стоит ожидать безусловной победы одной из сторон.

"Чем все это закончится? Да ничем это не закончится. То есть, все эти раунды с поочередным перевесом той или другой стороны будут продолжаться – если пользоваться боксерской терминологией… Все это само по себе превратилось в очень яркую историю, которая будет привлекать внимание всегда. И поставить в ней точку – сказать, что ну вот, все, они обменялись последними ударами и прозвучал гонг – мне кажется, этого не будет", – считает Михаил Синельников-Оришак.

Во вторник юридический комитет и комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США начали расследование в отношении действий ФБР в отношении Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщили их руководители – конгрессмены-республиканцы Боб Гудлатт и Трей Гауди.

В частности, по их словам, это касается того, почему "Клинтон не были предъявлены обвинения по окончании расследования".

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