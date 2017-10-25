Мнение: заявленные цели авианосцев США в Тихом океане – не причина, а повод

США разместили три авианосные группы в Тихом океане, одной из официальных целей заявлено обеспечение безопасности на море. Эксперт Владимир Неелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это не в полной мере отражает реальность.

США перебросили в западную часть Тихого океана две авианосные группы, доведя их общее число в регионе до трех.

Как сообщает командование Тихоокеанского флота США, в понедельник в район действий 7-го флота США вошел авианосец "Теодор Рузвельт" в сопровождении крейсера и трех эсминцев с ракетным вооружением.

В среду в регион прибыла авианосная группа во главе с авианосцем "Нимиц" (постоянный порт базирования база ВМС Китсап, штат Вашингтон).

Кроме того, на постоянной основе в регионе действует группа во главе с авианосцем "Рональд Рейган" (постоянное место базирования порт Йокосука в Японии).

Официально цели походов кораблей обозначены как "операции по безопасности на море, сотрудничества в сфере безопасности, и заходы в порты в рамках постоянного присутствия ВМС США в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе". Количество таких операций при нынешней администрации США возросло.

Усиление американского военного присутствия произошло в преддверии визита президента США Дональда Трампа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею и Китай, который состоится 5-14 ноября.

Поездка пройдет на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются жесткими заявлениями, угрожая боевыми действиями.

Кроме того, в настоящее время ВМС США, Японии и Южной Кореи проводят в регионе учения по повышению эффективности противоракетной обороны.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов считает, что заявленные американцами цели не в полной мере отражают истинные причины таких маневров.

"Понятно, что заявленные цели во многом являются скорее поводом, нежели реальной причиной. Хотя, конечно, заявление о целях (отправки авианосных групп США в Тихий океан) имеет под собой основание. Подобные заявления всегда делаются таким образом, чтобы они звучали хоть как-то приближено к реальности. В регионе достаточно большая активность пиратов, это пиратоопасная зона. Так что если говорить о защите судов, то это вполне обоснованно", – сказал Владимир Неелов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, отправка американских авианосцев в Тихий океан связана в большей степени с ситуацией, которая складывается в регионе.

"Реальная причина все-таки связана с обострением ситуации в регионе. В частности, на Корейском полуострове. Одновременно можно говорить о том, что существует постоянная напряженность в отношениях США с Китаем, вокруг Филиппин складывается непростая ситуация, в том числе из-за их также непростых отношений с Китаем", – отметил Владимир Неелов.

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