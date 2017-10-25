Военный политолог: новые планы НАТО нельзя недооценивать

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения в Европе.
Она отметила, что "союзники адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу, и работают над улучшением национальной инфраструктуры".
Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к возможному созданию в НАТО двух новых командных подразделений следует отнестись очень серьезно.
"Любое расширение группировки НАТО, так или иначе, угрожает нашей безопасности. Поэтому нам нужно к этому относиться очень серьезно… Потому что основная угроза нам будет исходить от западных границ. Не случайно и в Польше, и в Румынии у них новые базы, как и в Прибалтике. Мы же не организуем наши базы, скажем, в Мексике", – отметил Олег Глазунов.
По его мнению, доверять официальным разъяснениям натовских чиновников по поводу целей и задач укрепления группировки альянса близ границ России нельзя.
"Если они так легко нарушают нормы международного права в отношении нашего генконсульства в Сан-Франциско, они так же легко могут нарушить все остальные нормы… Поэтому я думаю, что этим их действиям должен быть подготовлен адекватный ответ", – сказал Олег Глазунов.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.