Военный политолог: новые планы НАТО нельзя недооценивать

Планы НАТО по расширению группировки альянса в Европе, в частности – предстоящее создание двух новых подразделений в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Олег Глазунов.

НАТО подтверждает, что в ноябре министры обороны стран-членов альянса обсудят реформирование командной структуры, и сообщает, что в альянсе ведется работа по усовершенствованию национальной инфраструктуры и административных норм для транзита военного оборудования, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения в Европе.

"Идет работа над тем, чтобы обеспечить прочность и гибкость командной структуры НАТО. Министры обороны на встрече в начале ноября обсудят рекомендации по реформированию командной структуры", – сказала Лунгеску, комментируя сообщения о предстоящем создании двух новых подразделений.

Она отметила, что "союзники адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу, и работают над улучшением национальной инфраструктуры".

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что к возможному созданию в НАТО двух новых командных подразделений следует отнестись очень серьезно.

"Любое расширение группировки НАТО, так или иначе, угрожает нашей безопасности. Поэтому нам нужно к этому относиться очень серьезно… Потому что основная угроза нам будет исходить от западных границ. Не случайно и в Польше, и в Румынии у них новые базы, как и в Прибалтике. Мы же не организуем наши базы, скажем, в Мексике", – отметил Олег Глазунов.

По его мнению, доверять официальным разъяснениям натовских чиновников по поводу целей и задач укрепления группировки альянса близ границ России нельзя.

"Если они так легко нарушают нормы международного права в отношении нашего генконсульства в Сан-Франциско, они так же легко могут нарушить все остальные нормы… Поэтому я думаю, что этим их действиям должен быть подготовлен адекватный ответ", – сказал Олег Глазунов.

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