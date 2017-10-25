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Сенатор об охране Росгвардией моста в Крым: угрозы диверсий уже звучали

18:0525.10.2017
(обновлено: 18:06 25.10.2017)
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© Фото : сайт строительства Крымского мостаЗавершённые работы по установка автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017Завершённые работы по установка автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
Для обеспечения безопасности перехода через Керченский пролив создадут бригаду Росгвардии. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik назвал данное решение очень правильным и своевременным.

Росгвардия создаст новое воинское соединение – морскую бригаду, которая будет следить за безопасностью транспортного перехода через Керченский пролив, сообщил в среду директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду", – сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на фоне угроз с украинской стороны в отношении Керченского моста данное решение принято очень своевременно. 

"С учетом того, что угрозы со стороны, прежде всего, националистических организаций Украины – что будут организованы диверсии в отношении Крымского моста – уже звучали, это (создание специального подразделения для обеспечения безопасности в Керченском проливе) очень правильно и очень своевременно. Пока все намерения совершить диверсии заканчивались только словами, но мы к этим угрозам относимся с большой серьезностью", – сказал Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что с окончанием строительства Керченского моста необходимость обеспечения безопасности в этом районе еще больше возрастет.

"На сегодняшний день Керченский мост – это уже режимный объект, но когда он будет введен в строй, уровень обеспечения безопасности моста должен быть повышен. То есть сейчас осуществляется защита строящегося моста. А новое подразделение будет обеспечивать защиту уже завершенного объекта, по которому будет очень интенсивное движение, соответственно, и уровень обеспечения моста в таких условиях должен быть значительно повышен. При этом защита должна осуществляться в подводном режиме, должна быть воздушная защита. Кроме того, необходимо проводить меры по выявлению возможных террористических актов в отношении Крымского моста", – отметил Сергей Цеков.

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