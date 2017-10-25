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Политолог о взносах России в Совет Европы: платить за то, что лишили слова?

16:3925.10.2017
(обновлено: 16:40 25.10.2017)
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© AFP 2017 / Frederick FlorinШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, ФранцияШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© AFP 2017 / Frederick Florin
Россия не должна возобновлять в полном объеме финансирование Совета Европы, пока в ПАСЕ не восстановят права делегации РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Алексей Мартынов.

Россия не должна возобновлять в полном объеме финансирование Совета Европы, пока права российской делегации не восстановят в ПАСЕ, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
© Фото : Council of Europe
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Она подчеркнула, что Россия не может платить взносы за счет своих налогоплательщиков в условиях существующей в Парламентской ассамблее дискриминации. "Когда Россия будет участвовать в работе ПАСЕ, взносы можно будет возобновить в полном объеме", – сказала спикер.

Матвиенко отметила, что руководство Совета Европы осознает – отсутствие российской делегации в ПАСЕ свидетельствует о неблагополучном положении дел Парламентской ассамблеи, о кризисе в организации. При этом концептуальный подход к работе СЕ предполагает, что все 47 государств должны участвовать в работе всех институтов Совета.

"Руководство Совета Европы, генсекретарь СЕ предпринимают усилия, чтобы обеспечить возможность возвращения делегаций Российской Федерации в ПАСЕ", – сказала Матвиенко.

Своим мнением по поводу данной ситуации с радио Sputnik поделился директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.  

"Безусловно, позиция российских парламентариев в данном конкретном случае совершенно справедлива. Мало того, что на этой площадке не соблюдаются принципы, которые декларированы в ее же учредительных документах, так еще российскую делегацию лишают слова, не дают озвучивать свою позицию. За это, естественно, мы уж точно не должны никому ничего платить. Вообще, сегодня под большим вопросом участие России в подобных совещательных форматах, в том числе и в ПАСЕ, поскольку в нынешних условиях это никакого смысла не имеет: ни человеческого, ни политического – никакого", – сказал Алексей Мартынов.

Российских парламентариев в 2014-2015 годах лишили права голоса и возможности участвовать в работе уставных органов ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму. С 2016 года Россия не направляет в Ассамблею документы для аккредитации своей делегации. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня Москва заявила, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не восстановят в полном объеме.

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