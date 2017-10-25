Политолог: США в ситуации с дипмиссией РФ пытаются выглядеть "маскулинно"

Вашингтон вернул архив и флаги со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин, американская сторона пытается демонстрировать, что ничем не ограничена в своем воздействии на оппонентов.

Вашингтон вернул Москве архив и флаги, снятые со здания генконсульства в Сан-Франциско, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", – отметил Рябков.

Он напомнил, что флаг – один из высших государственных символов, поэтому обращение с ним Вашингтона было "вызывающим и провокационным во всех смыслах".

"То, что они нам их передали, – это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие", – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва предупредила Вашингтон о возможности ответных шагов на провокации в отношении дипломатических объектов.

Накануне США передали посольству архив генконсульства, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

Генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты в начале сентября по требованию американских властей.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин высказал мнение, что американская сторона сознательно идет на обострение ситуации.

"США сознательно идут на обострение с российской стороной, потому что им кажется, то это выглядит мужественно, маскулинно. Они хотят показать другим странам, что не церемонятся со своими политическими оппонентами. То, что это выходит за рамки международного права, это факт. Но, судя по всему, это тоже часть имиджа – США пытаются демонстрировать, что они ничем не ограничены в своем воздействии на тех, кого считают своими оппонентами. Полагаю, что спокойная реакция со стороны российского руководства будет лучшей. И обязательны юридические последствия. Подобные вещи спускать на тормозах и игнорировать нельзя", – сказал Алексей Мухин.

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