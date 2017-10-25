Аналитик: новый австрийский кабмин будет "продавливать" снятие санкций с РФ

Лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что его партия будет работать над смягчением или снятием санкций ЕС против России. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политический аналитик Станислав Бышок.

Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что его партия будет работать над смягчением или снятием европейских санкций против России.

Во вторник Партия свободы приняла приглашение Австрийской народной партии во главе с Себастьяном Курцем участвовать в переговорах о формировании нового правительства.

"Конечно, мы хотим уменьшить существующую в Европе напряженность, и как нейтральная Австрия будем работать в этом направлении, мы хотим найти решение, чтобы смягчить или снять эти несчастные санкции", – заявил Штрахе в интервью РИА Новости.

Лидер Партии свободы отметил, что его партия будет добиваться соглашения о свободной торговле между Россией и ЕС и более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Как рассказал Штрахе, правительство может быть сформировано к 25 декабря. Он добавил, что в новом кабинете рассматривает для себя должности вице-канцлера и главы МВД.

В Австрии 15 октября прошли досрочные парламентские выборы. Партия свободы заняла третье место с 26% голосов.

Партия свободы уже много лет настаивает на улучшении отношений с Россией, а Австрийскую народную партию можно назвать осторожно дружественной по отношению к нашей стране, рассказал в эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Австрийская Партия свободы, которая, скорее всего, войдет в коалиционное правительство, уже лет десять заявляет о необходимости улучшения отношений с Россией. В свое время они даже говорили, что неплохо было бы Россию принять в Евросоюз, но это было до украинских событий. Сейчас эта партия говорит о необходимости признания Крыма частью России и считает, что у Австрии нет никаких реальных доводов для продолжения санкционной политики, от которой страдают и австрийские экспортеры, и австрийские экономические интересы в целом", – отметил Станислав Бышок.

По его мнению, в сотрудничестве с Австрийской народной партией Партия свободы будет добиваться постепенной нормализации отношений ЕС и РФ.

"Австрийская народная партия, которая победила на выборах и будет возглавлять формирование правительства, занимает более сдержанную позицию, скорее, связанную с общеевропейским консенсусом. Но в рамках этого консенсуса партия и ее лидер господин Курц заявляют, что необходимо постепенно снимать санкции с России. Вопрос Крыма здесь уходит на второй план. Тем не менее, эта партия в большей степени, чем социал-демократы может быть названа нейтральной или даже осторожно дружественной по отношению к России. Это не пророссийская партия, но в союзе с Партией свободы, думаю, общим решением они будут продавливать постепенное снятие санкций и возобновление не только диалога, но и сотрудничества по ключевым направлениям: экономика, энергетика и обеспечение общей европейской безопасности", – считает Станислав Бышок.

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