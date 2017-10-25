Экономист: Запад сделал реверанс в сторону Киева, но может дать и пощечину

Президент Украины Петр Порошенко отметил 76-е место Украины в рейтинге Doing Business. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что изменение рейтинга для инвесторов ничего не меняет.

Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 76-е место с 80-го, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Доклад "Ведение бизнеса" Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад сделал определенный реверанс в сторону Киева.

"Думаю, что повышение рейтинга напрямую связано с декларируемой готовностью Киева проводить необходимые реформы, которые Всемирный банк, МВФ и Евросоюз "прописали" Украине. В частности, передать землю в частные руки, включая иностранцев, повысить тарифы, провести приватизацию государственных активов и так далее. Вообще-то повышение рейтинга – это определенный реверанс, который говорит о том, что Киеву и дальше будут повышать рейтинг, если Петр Порошенко будет действовать "правильно". А если не будет правильно понимать реверансы, то и рейтинг понизят, и другие проблемы могут создать. С Киевом у Запада отношения очень сложные: то делаются реверансы, то даются пощечины", – сказал Василий Колташов.

По его мнению, изменение рейтинга для инвесторов ничего не меняет.

"Изменение рейтинга Всемирным банком для крупных инвесторов ничего не меняет. Они понимают, что если они входят на Украину, то у них должны быть очень мощные защитники, очень серьезные гарантии. Что касается среднего, малого европейского бизнеса, то он знает, что его на Украине будут просто грабить. Потому что коррупция на Украине со времен Виктора Януковича очень сильно выросла, чиновники распоясались, они приходят в офисы и вымогают деньги в духе девяностых годов, и такая ситуация – не тайна. Инвесторы прекрасно понимают: если они на Украину заходят, то будут нести большие потери, большие издержки. Поэтому и нет инвестиционного бума на Украине. Потому что с одной стороны – сомнительные выгоды, а с другой – очевидные проблемы", – считает экономист.

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