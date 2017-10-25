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Мнение: активист с российскими флажками в конгрессе США – провокация

14:2425.10.2017
(обновлено: 14:25 25.10.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМаленькие российские флаги с надписью Трамп, брошенные в президента США. 24 октября 2017Маленькие российские флаги с надписью Трамп, брошенные в президента США. 24 октября 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисту, забросавшему президента США Дональда Трампа российскими флажками, предъявили обвинение. Эксперт Никита Данюк в эфире радио Sputnik не исключил, что за выходкой активиста стоят оппоненты Трампа среди политической элиты.

Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила обвинения активисту, который бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию. 

Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. 16 октября 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Политолог об "инциденте с флажками РФ": американцам пора заняться собой
По его данным, активиста Райана Клейтона обвинили в "противоправных действиях". Полиция не конкретизировала эти обвинения. По данным телеканала, Клейтона допросили также сотрудники безопасности конгресса.

Трамп шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп – это измена!" и добавил: "Почему конгресс говорит о налогах, когда должны говорить об измене?".

Трамп никак не отреагировал на произошедшее, а полицейские только спустя некоторое время задержали мужчину, который продолжал выкрикивать свои лозунги. Каким образом активист пробрался в число журналистов, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось.

Клейтон представляет группу "Американцы действуют", в июле он уже бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.

Похожий случай произошел с Трампом ранее во время одного из его публичных выступлений: тогда его противники также разбросали российские триколоры, что, впрочем, никак не помешало проведению мероприятия главы государства.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik не исключил, что за выходкой активиста стоят оппоненты Дональда Трампа среди политической элиты США.

"Дональд Трамп на протяжении своего недолгого президентства постоянно сталкивается с такого рода провокациями. И последняя провокация, которая произошла в здании конгресса, говорит о том, что тема, согласно которой Трамп имеет какую-либо "связь" с российским истеблишментом, представителями российской политической элиты, безусловно, является очень выигрышной с точки зрения попыток оказать давление на президента США. И выбрасываются такие громкие тезисы. Ведь слоган заключался в том, что нужно заниматься не обсуждением в конгрессе понижения налогов, а расследованием предательства. Оппоненты Трампа постоянно пользуются такого рода инструментами, чтобы попытаться запустить новую волну, прежде всего, в информационном пространстве, согласно которой Трамп считается человеком, очень тесно связанным с Россией, и вообще обязан своей победой на выборах "русским хакерам"", – сказал Никита Данюк.

По его словам, американская политическая элита восприняла как вызов обещания Трампа в начале его президентского срока, и провокации против него продолжатся.

"В самом начале своего президентства Дональд Трамп сказал о том, что он будет пытаться осушать "вашингтонское болото". Естественно, американская политическая элита восприняла это, как открытый вызов и параллельно начала создавать структуры, различные организации, которые своей главной целью имеют – попытаться дискредитировать Трампа и добиться, чтобы, в конечном счете, он был скован по рукам и ногам. Ну а самый положительный сценарий для них – добиться импичмента. Так что подобного рода провокации будут  продолжаться", – отметил Никита Данюк.

Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

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