Глава РЗС: ни о каком дефиците хлеба в Петербурге разговор не идет

В Минсельхозе заявили, что не видят проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Минсельхоз не видит никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, заявили РИА Новости в министерстве, комментируя сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за железнодорожной доставкой зерна в регионы, вагонов хватит как для внутренних перевозок, так и для экспорта.

В среду газета "Коммерсант" написала, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга.

По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.

Никаких причин ждать дефицита хлеба в Петербурге нет, сказал в эфире радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Никакого дефицита ждать не стоит, я бы не стал нагнетать обстановку. По той простой причине, что проблема в данном случае – в нехватке специализированного подвижного состава: вагонов-хопперов (грузовые вагоны для перевозки сыпучих грузов, в том числе зерна – ред.). Но непосредственно хлеб и хлебобулочные изделия перевозятся совсем другим транспортом – это в основном автомобильные перевозки. Если какие-то из питерских предприятий и не сумеют выпечь хлеб, то его завезут из соседних регионов без особых проблем. Поэтому ни о каком дефиците хлеба разговор не идет", – уверен Аркадий Злочевский.

В то же время, по его словам, проблему с перевозками зерна нужно срочно решать.

"Проблема с перевозками существует и она связана не с количеством вагонов, а с тем, что замедлилось движение этих вагонов. Оборачиваемость по вагонам выросла с прошлогодних 18 до 21 суток в этом сезоне. Отсюда и все проблемы – вагоны уже сейчас перезаказывают на декабрь. Сложно даже в декабре выбить какие-то объемы, предъявленные к перевозкам. Вопрос мы подняли, будем пытаться решать проблему", – рассказал Аркадий Злочевский.

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