Эксперт рассказал о возможностях ледокола "Илья Муромец"

Главкому ВМФ доложили о госиспытаниях новейшего ледокола "Илья Муромец". Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил главные характеристики ледокола.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев на совещании в Адмиралтействе заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе государственных испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец", которые проходят на полигонах Балтийского моря. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"На совещании было отмечено, что в ходе государственных испытаний экипаж "Ильи Муромца", сдаточная команда специалистов предприятия "Адмиралтейские верфи", члены государственной комиссии, морские летчики обеспечили успешную отработку этапа испытаний, который включал в себя взлеты и посадки вертолета корабельного базирования на вертолетную площадку ледокола", – сказал он.

Как отметил Дыгало, во время госиспытаний "Ильи Муромца" с его вертолетной площадки в светлое и темное время суток было произведено более 150 взлетов вертолетов и их посадок на палубу.

Дыгало сообщил, что в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" – работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна. В различных гидрометеоусловиях была проверена система крепления вертолета на вертолетной площадке и условия его временного базирования. Испытания прошли успешно.

Как добавил Дыгало, после завершения ряда испытаний бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, "Илья Муромец" прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для ревизии технических средств после испытаний.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин отметил, что этот ледокол – первое за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России.

"Этот ледокол появился впервые за 40 лет, после того, как прекратили строить эту серию, которую строили в шестидесятые-семидесятые годы. В этом смысле этот ледокол совершенно новый. Главные его характеристики – то, что он может проходить весь Северный морской путь, от Мурманска до Камчатки и обратно без дозаправки, то есть, дальность автономного плавания у него 60 дней и примерно 12 тысяч километров. Это имеет колоссальное значение. Он имеет возможность вспарывать льды толщиной до метра. Это мощный ледокол. Его водоизмещение порядка 6 тысяч тонн. У него есть своеобразное новшество, которое позволяет ему двигаться в разных направлениях, что в сложной ледовой обстановке очень важно. Руль и винты вынесены за корпус, и это позволяет ему двигаться не только вперед-назад, но и в бок, и боком, совершенно по разным направлениям. Плюс ко всему – вертолетная площадка, которая позволяет принимать спасательные вертолеты", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, появление у ВМФ России данного ледохода имеет военно-политическое значение.

"Ледокол предназначен для того, чтобы обеспечить устойчивость снабжения наших Вооруженных сил в Арктике и тех пунктов, которые там находятся на постоянной основе. Это гарантия того, что наши Вооруженные силы, размещенные за Полярным кругом, могут получать регулярное снабжение, топливо и продовольствие. И второе, что очень важно: поскольку судов ледового класса в мире практически нет, за исключением российских, то мы в очередной раз усиливаем свои позиции, с точки зрения контроля коридора Северного морского пути. Транспортные коридоры приобретают колоссальное значение, особенно в связи с потеплением, а Северный морской путь приобретает особенное значение. Нам важно усиливать интенсивность движения по Северному морскому пути, которая может быть увеличена в десятки раз", – отметил Алексей Подберезкин.

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