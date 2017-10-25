Эксперт по химоружию: у России нет оснований доверять материалам по Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
Совбез ООН, отметил дипломат, должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии до продления мандата этого механизма.
Россия во вторник, 24 октября заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.
Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия не раз высказывала претензии по поводу работы миссии ООН и ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии.
"Напомню, что работа миссии заключается в том, чтобы установить факт применения химического оружия и собрать как можно больше материалов. А задача совместного механизма расследования заключается в том, чтобы определить, чья в данном случае вина. Каковы претензии России: работа миссии непрозрачна, кроме того, работа миссии не основывается в значительной степени на реальных фактах, а используются различные источники, которые невозможно проверить", – сказал Антон Уткин.
По его словам, в целом совместный механизм расследования химатак в Сирии вызывает множество вопросов.
"Что касается совместного механизма: он основывал свои решения на материалах, которые предоставляла миссия по установлению фактов применения химического оружия. То есть решение по установлению конкретной вины конкретной стороны основывалось на фактах, доверия к которым у России нет. И у России действительно нет оснований доверять решениям совместного механизма. Его прозрачность оставляет очень много вопросов. Поэтому позиция российской стороны полностью обоснована", – сказал эксперт.
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