Эксперт по химоружию: у России нет оснований доверять материалам по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "спектаклем" заседание по резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО в Сирии. Эксперт Антон Уткин в эфире радио Sputnik отметил, что РФ приняла полностью обоснованное решение наложить вето на эту резолюции.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было", – сказал Небензя журналистам.

Совбез ООН, отметил дипломат, должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии до продления мандата этого механизма.

"Нужно ознакомиться с докладом. За последний год мы не видели ни одного субстантивного доклада СМР. Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы", – заявил постпред.

Россия во вторник, 24 октября заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия не раз высказывала претензии по поводу работы миссии ООН и ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии.

"Напомню, что работа миссии заключается в том, чтобы установить факт применения химического оружия и собрать как можно больше материалов. А задача совместного механизма расследования заключается в том, чтобы определить, чья в данном случае вина. Каковы претензии России: работа миссии непрозрачна, кроме того, работа миссии не основывается в значительной степени на реальных фактах, а используются различные источники, которые невозможно проверить", – сказал Антон Уткин.

По его словам, в целом совместный механизм расследования химатак в Сирии вызывает множество вопросов.

"Что касается совместного механизма: он основывал свои решения на материалах, которые предоставляла миссия по установлению фактов применения химического оружия. То есть решение по установлению конкретной вины конкретной стороны основывалось на фактах, доверия к которым у России нет. И у России действительно нет оснований доверять решениям совместного механизма. Его прозрачность оставляет очень много вопросов. Поэтому позиция российской стороны полностью обоснована", – сказал эксперт.

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