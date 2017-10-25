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Военный эксперт: США будут "глубоко переживать" из-за сделки Филиппин с РФ

11:3325.10.2017
(обновлено: 11:34 25.10.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи на ФилиппинахМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи на Филиппинах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия поставила Филиппинам партию оружия, боеприпасы, а также армейские грузовики. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США вряд ли оставят без внимания сотрудничество Манилы с Москвой.

Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики.

Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости. На ней присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Москву с официальным визитом, в московском аэропорту Внуково-2. 22 мая 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Военный политолог: филиппинцы нашли достойного партнера в лице России
Накануне правительства двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Подписи под документом поставили Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.

В ходе визита на Филиппины министр обороны России провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и "СМОА плюс".

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что ранее Филиппины закупали значительную часть вооружений у США, и вряд ли Вашингтон оставит без внимания соглашение Манилы с Москвой.

"То, что Россия поставляет определенные партии оружия Филиппинам – это нормальная международная практика. Любые страны мира имеют право продавать определенные виды вооружений. Конечно, американская сторона по этому поводу будет глубоко переживать. Потому что США занимают первое место по продаже обычных видов вооружений. Россия находится на втором месте. Естественно, у американцев по этому поводу постоянная головная боль. Но как-то ограничить Россию в вопросе поставок вооружений у них не получится", – сказал Владимир Козин.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия в отличие от США при поставках оружия другим странам придерживается установленных правил. При этом он напомнил о появившихся накануне сообщениях со ссылкой на сирийских военных, что на складах боевиков в Сирии обнаружено оружие стран НАТО.

"Существуют определенные правила, и Россия их выполняет. Вопросы возникают к Западу – почему так случилось, что очень многие страны-члены НАТО через государства, которые не симпатизируют Сирии, направляли огромнейшие партии наступательных и тяжелых вооружений террористическим группировкам. Немудрено, что террористы более пяти лет денно и нощно вели масштабные войны с сирийской армией. Поэтому США, прежде чем высказывать какие-то возмущения по поводу поставок российского оружия Филиппинам или еще каким-то государствам, пусть лучше сначала посмотрят на себя", – заключил Владимир Козин.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Борис Бутома" прибыл в Манилу несколько дней назад. В среду Дутерте побывал в сопровождении Шойгу на "Адмирале Пантелееве". Планируется, что российские корабли пробудут в Маниле до 26 октября.

Всего корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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