Аналитик: резолюция США по Сирии – попытка вывести террористов из-под удара

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии, инициированный США. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было", – сказал Небензя журналистам.

Совбез ООН, отметил дипломат, должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии до продления мандата этого механизма.

"Нужно ознакомиться с докладом. За последний год мы не видели ни одного субстантивного доклада СМР. Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы", – заявил постпред.

Россия во вторник, 24 октября заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что США имеют влияние на механизмы подобных расследований.

"ООН уже давно не является той структурой, которая сохраняет свой политический нейтралитет при расследовании подобных инцидентов. США имеют влияние на механизмы расследования таких происшествий. И конечно, в интересах России предотвратить усиление американского влияния, в том числе, посредством таких методов манипулирования международными структурами", – сказал Владислав Гулевич.

По его мнению, инициируя голосование по этой резолюции, США преследуют вполне определенную цель.

"Резолюция, инициированная США, направлена не на то, чтобы усилить законное правительство Сирии, а на то, чтобы вывести террористические группировки из-под удара, в том числе в юридическом смысле. Если они не могут свергнуть правительство силовым методом, особенно после вмешательства ВКС России, тогда в их интересах сохранить хотя бы статус-кво, и конечно они продавливают тот проект резолюции, который выгоден им", – отметил Владислав Гулевич.

Сирийская оппозиция заявила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Она утверждала, что жертвами атаки стали 80 человек, и обвиняла в ней правительственные войска Сирии. Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь его арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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