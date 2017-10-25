Политолог: слова Собчак о Крыме не соответствуют уровню серьезного политика

Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента, заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik, отметил, что ее заявления не способствуют нормализации отношений РФ и Украины.

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей России, за что ее раскритиковали многие политики.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Собчак РИА Новости.

По данным СМИ, Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть, и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что заявление должно стать предметом разбирательства.

"С моей точки зрения, это неприемлемые заявления, поскольку они ставят под сомнение факт территориальной целостности российского государства. Думаю, что данные заявления должны стать предметом разбирательств соответствующих структур. Ссылка на нормы международного права и принадлежность Крыма якобы Украине неправомерна, поскольку Россия не нарушала никаких норм международного права, Крым стал частью РФ после референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией. Так же считает большинство жителей РФ в целом", — отметил Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, такие заявления не соответствуют уровню серьезного политика.

"Любой здравомыслящий человек должен поддержать заявление о восстановлении в полном объеме дружбы между Россией и Украиной, но не на той политической платформе, которую обозначила Собчак. Очевидно, что желание России нормализовать отношения с Украиной существует, никто не выступает против этого. Россия всегда считала Украину и украинцев дружественным и братским народом. Я уверен, что восстановление дружеских отношений – это дело недалекого будущего. Но заявления, которые делает Собчак, не способствуют этому, а напротив раскачивают лодку, вносят ненужную дестабилизацию и не соответствуют статусу серьезного российского политика", — сказал Владимир Шаповалов.



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