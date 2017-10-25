Политолог об "инциденте с флажками РФ": американцам пора заняться собой

Полиция арестовала активиста, забросавшего президента США Дональда Трампа российскими флажками. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что антироссийская риторика стала спутником американской внутриполитической нестабильности.

Полиция арестовала мужчину, бросившего в сторону президента США Дональда Трампа пачку российских флажков. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в здании Капитолия в Вашингтоне, когда глава государства проходил мимо журналистов. Активист сопровождал свои действия криками "Трамп – это измена!". Президент проигнорировал произошедшее. Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила активисту обвинения в "противоправных действиях". Его также допросили сотрудники службы безопасности конгресса, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Fox News, активиста зовут Райан Клейтон. Мужчина представляет группу "Американцы действуют". В июле он уже бросал российские флаги в советника и зятя главы государства Джареда Кушнера.

В конце февраля издание Washington Examiner сообщило, что организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой выступал Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов.

Группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешний инцидент.

"Этот эпизод с разбрасыванием флажков вокруг (Дональда) Трампа является ярким красноречивым свидетельством того, что Россия – в эпицентре нездорового внимания в США. Еще в бытность Барака Обамы российскую карту начали разыгрывать в том смысле, что Россия якобы является источником всевозможных зол, причем во внутренней политике США", — сказал Евгений Бень.

По его мнению, эту тему еще долго будут использовать в американской политике.

"Когда нужно было отодвинуть Трампа в предвыборной гонке, был выбран такой ход – ссылаться на "российское вмешательство". Теперь, когда Трамп в Белом доме, непонятно, насколько ему удастся контролировать ситуацию. Тем более скоро выборы в сенат, и опять российская карта очень перспективна. Американцам уже пора заняться собой, а не Россией. Эта антироссийская риторика стала спутником американской внутриполитической нестабильности", — отметил Евгений Бень.